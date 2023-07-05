Ради нашей и вашей свободы

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Synopsis



«Свобода не является данностью, и она нуждается в постоянной заботе». За прошедший год союзники по НАТО продемонстрировали свое единство, солидарность и решимость защищать наших граждан, столкнувшись с крупнейшим со времен Второй мировой войны кризисом безопасности в Европе, агрессивной войной России против Украины.

Нашим демократиям, нашим ценностям и основанному на правилах порядку был брошен вызов, и мы отреагировали на него. Мы осуществили крупнейшее со времен холодной войны усиление нашей коллективной обороны, передав под командование НАТО 40 000 военнослужащих, удвоили число боевых групп с четырех до восьми, и предприняли важные шаги по усилению наших оборонительных мер на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Обеспечение безопасности наших граждан является нашей основной задачей, и лидеры стран НАТО встречаются в Вильнюсе в июле этого года, чтобы обсудить и принять решения по целому ряду ключевых вопросов, включая дальнейшее укрепление нашего потенциала в области сдерживания и обороны.

Transcript



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО



«На протяжении почти 75 лет этот великий союз защищает наши страны. И он продолжает делать это сегодня».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ 75 ЛЕТ



ЭТОТ ВЕЛИКИЙ СОЮЗ



ЗАЩИЩАЕТ НАШИ СТРАНЫ

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО



«Но война вернулась в Европу».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ВОЙНА ВЕРНУЛАСЬ



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Джо Байден, президент США



«НАТО подвергается испытаниям. Все демократии подвергаются испытаниям».

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



НАТО ПОДВЕРГАЕТСЯ ИСПЫТАНИЯМ



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—



Джастин Трюдо, премьер-министр Канады



«Владимир Путин хотел ослабить НАТО».





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—



Джо Байден, президент США



«Отреагируем ли мы или отвернемся в другую сторону? Год спустя мы знаем ответ. Мы отреагировали. Мы останемся сильными и едиными. И мир не отвернулся».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ОТРЕАГИРУЕМ ЛИ МЫ?



МЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ.



МИР НЕ ОТВЕРНУЛСЯ.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО



«Мы передали 40 000 военнослужащих под командование НАТО, обеспечив значительное присутствие в воздухе и на море. И удвоили число боевых групп НАТО с четырех до восьми»



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



МЫ ПЕРЕДАЛИ 40 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОД КОМАНДОВАНИЕ НАТО.



УДВОИЛИ ЧИСЛО БОЕВЫХ ГРУПП НАТО.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—



Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии

«Мы уже много лет не видели такого единства и солидарности».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—



Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии



«Секрет счастья – это свобода, а секрет свободы – это мужество. У Эстонии хватило мужества бороться за нашу свободу. То же самое относится и к нашим украинским друзьям. Их борьба за свободу сегодня является напоминанием о том, что свобода не является данностью, и она нуждается в постоянной заботе».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



СВОБОДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДАННОСТЬЮ.





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Эммануэль Макрон, президент Франции

«У Франции, ее союзников, ее европейских партнеров есть только одна сторона – сторона мира».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО



«НАТО – это сообщество, объединяемое нашими ценностями: свободой, демократией и верховенством права. Мы едины, мы защищаем и обороняем друг друга. Один за всех и все за одного».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



СВОБОДА

ДЕМОКРАТИЯ

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА



ОДИН ЗА ВСЕХ И

ВСЕ ЗА ОДНОГО



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



РАДИ НАШЕЙ И ВАШЕЙ СВОБОДЫ



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