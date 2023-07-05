Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Безопасность в Арктике: патрулирование Крайнего Севера НАТО

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    GREENLAND

    11.04.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Через Арктический регион пролегает путь в Северную Атлантику. Для НАТО и ее союзников сохранение мощного присутствия в этом регионе жизненно важно для защиты торговых, транспортных и коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. По мере того как изменение климата приводит к таянию полярных щитов и повышению уровня моря, начинают появляться новые морские пути, которые могут представлять угрозу для евроатлантической безопасности. Гренландия рассматривается учеными как «отправная точка» для изменения климата. Наряду с Фарерскими островами, она входит в состав Королевства Дания и поэтому находится под защитой датских вооруженных сил. Эта защита возложена на Объединенное арктическое командование - оперативное командование под руководством Дании с центральным штабом в Нууке, столице Гренландии. В этом фильме видеопродюсер НАТО сопровождает Вооруженные силы Дании в Гренландии, на море, в воздухе и на суше, чтобы узнать больше о возможном воздействии на безопасность в этом регионе, и узнать о силах и средствах, а также об опыте союзника НАТО Дании в Североатлантическом регионе.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.04.2022
    Date Posted: 07.06.2023 11:44
    Category: Package
    Video ID: 889426
    VIRIN: 230627-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109746703
    Length: 00:11:05
    Language: Russian
    Location: GL

    Video Analytics

    Downloads: 3
    High-Res. Downloads: 3

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    NATO
    natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT