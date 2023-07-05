Безопасность в Арктике: патрулирование Крайнего Севера НАТО

Через Арктический регион пролегает путь в Северную Атлантику. Для НАТО и ее союзников сохранение мощного присутствия в этом регионе жизненно важно для защиты торговых, транспортных и коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. По мере того как изменение климата приводит к таянию полярных щитов и повышению уровня моря, начинают появляться новые морские пути, которые могут представлять угрозу для евроатлантической безопасности. Гренландия рассматривается учеными как «отправная точка» для изменения климата. Наряду с Фарерскими островами, она входит в состав Королевства Дания и поэтому находится под защитой датских вооруженных сил. Эта защита возложена на Объединенное арктическое командование - оперативное командование под руководством Дании с центральным штабом в Нууке, столице Гренландии. В этом фильме видеопродюсер НАТО сопровождает Вооруженные силы Дании в Гренландии, на море, в воздухе и на суше, чтобы узнать больше о возможном воздействии на безопасность в этом регионе, и узнать о силах и средствах, а также об опыте союзника НАТО Дании в Североатлантическом регионе.
|Date Taken:
|11.04.2022
|Date Posted:
|07.06.2023 11:44
|Category:
|Package
|Video ID:
|889426
|VIRIN:
|230627-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109746703
|Length:
|00:11:05
|Language:
|Russian
|Location:
|GL
|Downloads:
|3
|High-Res. Downloads:
|3
No keywords found.
LEAVE A COMMENT