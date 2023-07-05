Безопасность в Арктике: патрулирование Крайнего Севера НАТО

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Через Арктический регион пролегает путь в Северную Атлантику. Для НАТО и ее союзников сохранение мощного присутствия в этом регионе жизненно важно для защиты торговых, транспортных и коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. По мере того как изменение климата приводит к таянию полярных щитов и повышению уровня моря, начинают появляться новые морские пути, которые могут представлять угрозу для евроатлантической безопасности. Гренландия рассматривается учеными как «отправная точка» для изменения климата. Наряду с Фарерскими островами, она входит в состав Королевства Дания и поэтому находится под защитой датских вооруженных сил. Эта защита возложена на Объединенное арктическое командование - оперативное командование под руководством Дании с центральным штабом в Нууке, столице Гренландии. В этом фильме видеопродюсер НАТО сопровождает Вооруженные силы Дании в Гренландии, на море, в воздухе и на суше, чтобы узнать больше о возможном воздействии на безопасность в этом регионе, и узнать о силах и средствах, а также об опыте союзника НАТО Дании в Североатлантическом регионе.