Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Добро пожаловать в Литву (RUS)

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    LITHUANIA

    06.19.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Добро пожаловать в Литву, которая примет саммит НАТО 2023 г., страну с богатой историей и красивыми пейзажами.

    Добро пожаловать в Литву, страну с богатой историей, красивыми пейзажами, молниеносным Интернетом, где в июле 2023 г. в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.
    После советской оккупации Литва превратилась в страну с бурно развивающейся экономикой, густыми лесами, голубыми озерами и холмами. Она вступила в НАТО в 2004 г. и быстро стала незаменимым участником учений и операций НАТО.
    Знакомить нас со своей страной будет Ауримас Валуявичюс (Литва), путешественник и видеоблогер, известный тем, что за 4 месяца пересек Атлантику на одноместной гребной лодке.
    Столица Литвы Вильнюс примет встречу в верхах НАТО 11-12 июля 2023 г.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.19.2023
    Date Posted: 07.05.2023 10:02
    Category: Package
    Video ID: 889254
    VIRIN: 230705-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109743697
    Length: 00:01:17
    Location: LT

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    NATO
    natochannel
    NATO Summit 2023

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT