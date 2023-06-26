Добро пожаловать в Литву (RUS)

Добро пожаловать в Литву, которая примет саммит НАТО 2023 г., страну с богатой историей и красивыми пейзажами.
Добро пожаловать в Литву, страну с богатой историей, красивыми пейзажами, молниеносным Интернетом, где в июле 2023 г. в Вильнюсе пройдет саммит НАТО.
После советской оккупации Литва превратилась в страну с бурно развивающейся экономикой, густыми лесами, голубыми озерами и холмами. Она вступила в НАТО в 2004 г. и быстро стала незаменимым участником учений и операций НАТО.
Знакомить нас со своей страной будет Ауримас Валуявичюс (Литва), путешественник и видеоблогер, известный тем, что за 4 месяца пересек Атлантику на одноместной гребной лодке.
Столица Литвы Вильнюс примет встречу в верхах НАТО 11-12 июля 2023 г.
|Date Taken:
|06.19.2023
|Date Posted:
|07.05.2023 10:02
|Category:
|Package
|Video ID:
|889254
|VIRIN:
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|Filename:
|DOD_109743697
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