Подготовка украинских добровольческих сил

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/887822" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Synopsis



После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года десятки тысяч украинцев записались добровольцами, чтобы сражаться за свою страну. Добровольцы проходят обучение основным военным навыкам у союзников по НАТО и их партнеров по всей Европе.

В Соединенном Королевстве группы украинских добровольцев проходят пятинедельный курс владения стрелковым оружием, медицинской подготовки и ведения боя в городской обстановке, а также других фундаментальных военных навыков. Цель обучения - передать им основные навыки и принципы выживания и ведения боевых действий в составе своих подразделений.

Курсы проводятся под руководством Соединенного Королевства с привлечением инструкторов из стран-членов НАТО, включая Данию, Канаду, Литву, Нидерланды, Норвегию и Финляндию, а также приглашенную к вступлению в НАТО Швецию и страны-партнеры Австралию и Новую Зеландию. Программа является частью обязательства Соединенного Королевства помочь Украине отстоять свое право на самооборону в неспровоцированной агрессивной войне России.

В этом видео мы познакомим вас с группой отважных украинских добровольцев, готовых защищать свою страну, которые проходят один из таких курсов и осваивают новые навыки, чтобы вернуться и вновь преодолевать трудности на поле боя.

Transcript



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Олег - доброволец, Вооруженные силы Украины



«Надо уже как можно скорее закончить эту войну и освободить нашу Украину от врага раз и навсегда».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Антон - доброволец, Вооруженные силы Украины



«Я не думал, что стану военным. У меня были другие планы в жизни. Но так получилось».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«С момента начала подготовки Вооруженных сил Украины под руководством Соединенного Королевства в июне 2022 года свыше 10 000 военнослужащих прошли подготовку и были переброшены обратно в Украину».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Норвежский инструктор



«Я девять лет служу в ВВС, но это, безусловно, самая важная задача, которую мне когда-либо приходилось выполнять».

“I’ve been nine years in the air force, but this is by far the most important thing I’ve ever done.”



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ПОДГОТОВКА УКРАИНСКИХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СИЛ



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ПОСЛЕ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ ЗАПИСАЛИСЬ ДОБРОВОЛЬЦАМИ, ЧТОБЫ ВСТРАТЬ НА НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ СТРАНЫ



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



МНОГИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ ВОЕННЫМ НАВЫКАМ У СОЮЗНИКОВ НАТО И ИХ И ПАРТНЕРОВ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ



--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«Мы проводим пятинедельный основной курс боевой подготовки. То есть каждый день, круглосуточно и без выходных в течение этого периода. Цель курса - передать добровольцам Вооруженных сил Украины навыки и принципы выживания, чтобы сражаться и побеждать.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

Антон - доброволец, Вооруженные силы Украины



«До начала полномасштабной войны я работал барменом. Я знал, что такое случится со мной. Я ждал этого. Я был готов к этому, идти защищать свою страну».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Олег - доброволец, Вооруженные силы Украины

«Я педиатр, детский хирург, и мне доводилось работать с детьми, прибывавшими из оккупированных областей. Честно говоря, то, что от них исходило, тот эмоциональный фон, который у них был - это что-то ужасное. И с этим ужасом надо как-то бороться».



—ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Нидерландский инструктор объявляет украинским добровольцам:



«Ну что, мы начнем с небольшого напоминания о том, как занимать здание, а затем мы покажем вам кое-что новое.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«Значительная часть курса проходит в центре по подготовке к боевым действиям в городской обстановке. Город - это сложная среда со своей спецификой и трудностями, поэтому очень важно, чтобы мы научили обучающихся преодолевать их и действовать в такой обстановке».





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Нидерландский инструктор



«Пока все идет хорошо. Очень много информации для этих ребят. У нас мало времени на отработку навыков, но мы должны передать им большой объем знаний и очень много времени заниматься отработкой. А потом - снова и снова заниматься отработкой.



—ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Нидерландский инструктор объявляет украинским добровольцам:



«Первый боец входит в здание. Второй сразу за ним».



—ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ —

Украинский доброволец входит в здание и делает несколько выстрелов.



«Закрытая дверь слева».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Нидерландский инструктор



«Они должны попытаться действовать так, как действуем мы в любом районе городской застройки. Поэтому надо установить много различных зданий, чтобы максимально приблизиться к реальным условиям».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«У нас есть группы инструкторов из Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Финляндии, а также из Соединенного Королевства и украинского национального элемента поддержки. Во всей операции участвуют также канадские, австралийские и новозеландские группы инструкторов. Так что она поистине многонациональная. Это демонстрирует общие ценности, объединяющие страны НАТО и их партнеров, как в поддержке Украины, так и просто в совместной работе. Эти отношения построены на многолетней совместной работе и операциях в другой оперативной обстановке».



—UPSOT НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Норвежский инструктор отдает распоряжения украинским добровольцам:



«Займите позиции лежа, слева от меня, у каждой отметки, прицельтесь, и мы сейчас начнем».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Норвежский инструктор



«Мы тренируем базовую меткость. Требуется добиться хорошей кучности боя и убедиться, что они правильно пользуются прицелами».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«Стрелковая подготовка - невероятно важная часть курса. Формируемые у участников уверенность и навыки безопасного владения оружием для ведения огня на поражение гарантирует, что они смогут оказать наилучшую поддержку своим подразделениям, когда вернутся в их состав».





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Норвежский инструктор



« Задача в том, чтобы научить их как можно эффективнее обращаться с оружием, а также остаться в живых как можно дольше. Каждый вечер, ложась спать, думаешь: «Хорошо ли я сегодня поработал? Было ли что-то, что я мог бы сделать по-другому?». Для меня большая честь участвовать в их обучении и видеть их успехи. Нет другого места, где я бы хотел быть сейчас».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Антон - доброволец, Вооруженные силы Украины



« Обучение проходит очень хорошо. Для меня здесь все новое. Поэтому я стараюсь учиться, как и мои собратья. Здесь очень хорошая атмосфера. Мы стараемся слушать наших инструкторов. Мы добились очень большого прогресса, поэтому вернемся в Украину подготовленными к защите».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«Мы уделяем особое внимание не только актуальности курса, но и реалистичности и погружению обучающихся в реалистичные сценарии боевых действий, чтобы помочь им понять, какое влияние это оказывает на них на психическом и физическом уровне, а также подготовить их к боевым условиям, в которые они вернутся».





—ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

-

Украинский доброволец оказывает помощь раненому коллеге во время медицинской подготовки



«Ранение руки».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Британский инструктор



«Это как бы учебный налет, двое получили ранения, и они должны оказать им помощь. Ребятам надо определить, какие у них ранения, а затем оказать им помощь. Они начинают оказывать первую помощь, останавливают массивное кровотечение, принимают меры к тому, чтобы человек мог дышать и тому подобное. Пока все проходит очень хорошо, и они отлично все усваивают.





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«Медицинская подготовка - это важные навыки, и она направлена на то, чтобы научить военнослужащих позаботиться о себе в случае ранения, а также о своих товарищах справа и слева».



—ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Инструктор из Соединенного Королевства отдает команду украинским добровольцам:



«Так, пошли. Пошли».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

Британский инструктор



«На передовой, где их так много, будут и убитые, и раненые. Для них крайне важно это знать, и для этих ребят это пройденный этап. . Они почти никогда не ошибаются».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Подполковник Ник Зораб, кавалер ордена Британской империи, - командир первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской.



«За пятинедельный курс мы не сможем подготовить ко всем условиям или сценариям, с которыми столкнутся обучаемые, но мы можем передать им основные навыки и принципы, которые они затем адаптируют к конкретной обстановке на поле боя, чтобы выживать и сражаться».



— ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

-

Украинские солдаты-добровольцы скандируют в унисон:



«Слава Украине!»

«Героям слава!"

«Украина!»

«Превыше всего!»

«Украина!»

«Превыше всего!»

«Украина!»

«Превыше всего!»



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Антон - доброволец, Вооруженные силы Украины



«Я горжусь тем, что пошел защищать свою страну вместе со своими собратьями. Я буду стремиться освободить Украину от оккупанта и изгнать врага с нашей земли».



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—



Олег - доброволец, Вооруженные силы Украины



«С одной стороны, это поддержка норвежцев, британцев и вообще всей команды, которая с нами работает. Невозможно оценить тот стимул, который это нам дает. Самое важное сейчас для нас на поле боя - это то, что мы не одни, что у нас есть союзники».



Usage rights

This video includes Thomson Reuters copyrighted library material licensed by NATO, which cannot be used as part of a new production without the consent of the copyright holder. Please contact Thomson Reuters to clear this material.