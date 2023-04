Военнослужащие из Италии и США обмениваются пайками

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Теплая пицца в пакете? И зубная щетка на каждый прием пищи. Американские и итальянские десантники обмениваются пайками.



Synopsis

В армии каждой страны НАТО имеются свои собственные пайки. Возможно, эти пайки и не являются вершиной кулинарного мастерства, но они дают солдатам калории, необходимые им для питания в течение тяжелого дня в полевых условиях. В разных странах НАТО содержимое пайков отличается небольшими, интересными особенностями.

Посмотрите, как десантники из США и Италии обмениваются своими пайками во время учений в Италии. От теплой пиццы в пакете до консервированных равиоли и зубных щеток – эти военнослужащие с разных континентов, но они находят взаимопонимание в том, что касается еды.

Съемки проходили во время совместных воздушно-десантных операций, когда около 800 десантников из состава 173-й воздушно-десантной бригады СВ США, 4-го альпийского парашютно-десантного полка СВ Италии и 26-го воздушно-десантного полка СВ Германии совершили несколько прыжков над зоной выброски на севере Италии.

Transcript

РАСШИФРОВКА (АУДИО И ТЕКСТА НА ЭКРАНЕ)



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ ИталииТак, у меня есть для тебя подарок.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ СШАХорошо, очень интересно.—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

У меня есть итальянский паек. Можем поменяться, если хочешь.

ГРАФИКА: Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

О, с удовольствием.

У меня тоже есть кое-что для тебя.

Это наш американский паек в виде куска пиццы с сыром.

ГРАФИКА: Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Отлично.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США



Держи. Давай посмотрим.

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

ОБМЕН ПАЙКАМИ

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ГРАФИКА: АМЕРИКАНСКИЙ РАЗОВЫЙ ПАЕК

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Итак, это кусок пиццы с сыром.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

О, это будет интересно.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Для разогрева американских пайков мы используем систему водяного типа.

Да, к нему прилагается

удобная инструкция.

Итак, берем воду, и она не обязательно должна быть горячей.

Наливаем воду до черной линии внизу. Но вода вступает в реакцию с нагревателем внутри.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Обычно я жду около трех минут, пока нагреется.

Но, честно говоря, он, похоже,

сейчас взорвется.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Я очень удивлен.

У меня другое представление о пицце.

ГРАФИКА: КУСОК ПИЦЦЫ

Так.

Похоже на тост. Хорошо.

Попробуем.

Хорошо.

С этим можно выжить.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

С этим можно выжить.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии



Для меня это не пицца, а тост.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Тост? Да.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Хорошо.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

ИНТЕРВЬЮЕР



Еще кусочек, нет?

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ ИталииНет, спасибо.

Так, это у нас крекер.

ГРАФИКА: АРАХИСОВОЕ МАСЛО И КРЕКЕРЫ—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

О, арахисовое масло с кусочками орехов. Мне очень нравится.

Я намазываю вот так.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Все и везде любят арахисовое масло с крекерами.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии



Хорошо. Мне нравится.

Это что-то острое.

ГРАФИКА: КЕШЬЮ С ХАЛАПЕНЬО

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Да, по-моему, это кешью с халапеньо.

Они довольно вкусные.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

После них мне нужно пить много воды.

Это какой-то соус.

Пить вот так?

ГРАФИКА: ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Да, открываешь сверху, и можно просто…

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

О, это как джем.

На завтрак было бы здорово.

Большое спасибо.

Вот суточный боевой паек.

Я покажу тебе. Здесь три коробки.

Одна – на завтрак, другая – на обед, а последняя – на ужин.

ГРАФИКА: ИТАЛЬЯНСКИЙ СУТОЧНЫЙ ПАЕК

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Отлично. Хорошо, давай посмотрим, что здесь.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Это завтрак. Открывается вот так.

Внутри много принадлежностей.



Для чистки зубов.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Надо же! Хорошо.

В комплекте три зубные щетки

и крошечная зубная паста.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Салфетка с одноразовой ложкой.

Средство для обеззараживания воды.

Соль.

Растворимый кофе.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США



О, здорово.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Сгущенное молоко.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

О, ничего себе. Хорошо.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Шоколад.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Ух ты! Много всего.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Это чтобы зубы почистить.

А это небольшое устройство для разогрева консервов, которые находятся в других коробках.

На обед у нас консервы – типичные равиоли «аль рагу» [с соусом «Болоньезе»].

В общем, это основное итальянское блюдо.

И, конечно, есть вот так,

холодным, не очень хорошо.

Но если разогреть...

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Да.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Можно поставить вот так.

ГРАФИКА: РАВИОЛИ С СОУСОМ «БОЛОНЬЕЗЕ»

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США



На самом деле, это довольно вкусно.

На вкус, я не знаю, пробовали ли

вы когда-нибудь суп «Минестроне»?

Но у соуса примерно такой же вкус.

Ну... я не знаю.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Если обед тебе нравится больше, чем ужин,

то можно поменять.

Например, вот.

Суп.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

О, здорово!

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии



С фасолью и макаронами.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Звучит очень вкусно.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

А еще есть курица.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Курица в желе?

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

И еще батончик.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США



Хорошо, попробуем курицу в желе.

ГРАФИКА: КУРИЦА В ЖЕЛЕ

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США

Неплохо. Просто... странная консистенция, странная текстура, особенно в желе. Но это не так уж плохо.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Это «Македония» [фруктовый салат], смесь фруктов.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Л-т Мика Эндрюс, 173-я воздушно-десантная бригада, СВ США



Я попробую.

ГРАФИКА: ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

Это напомнило мне время, когда я училась в школе, и моя мама собирала мне обеды и давала мне яблочное пюре

или маленькие пластиковые стаканчики со смесью фруктов.



Но мне очень нравится фруктовый салат.

Мне очень нравится, что тут есть конфеты, зубная щетка и зубная паста.

Это очень здорово. Мне очень понравилось.



Мне нравится, что в пайке так много всего.

Я думаю, учитывая, что его не так легко носить, то, вероятно, пять баллов,

но общее впечатление, я бы сказала, семь или восемь.

Мне очень понравились равиоли. Мне не понравились курица и мясо в желе.

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Фабио,

4-й парашютно-десантный полк, СВ Италии

Я понимаю.

Восемь. Восемь, потому что, в общем, лучше, когда не нужно нести так много вещей. Точно.



В конце концов, вам не нужно выживать с этим в течение многих лет, а только в течение короткого времени.

Так что я думаю, что паек довольно хороший.

Спасибо.

КОНЕЦ



