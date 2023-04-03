Финляндия, добро пожаловать в НАТО (master)

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Synopsis

Финляндия теперь стала членом Североатлантического союза после того, как в течение десятилетий она являлась одним из ближайших партнеров НАТО. Ее полноправное членство делает НАТО сильнее, и укрепляет безопасность Финляндии.



На встрече в верхах в Мадриде в июне 2022 года главы государств и правительств стран НАТО пригласили Финляндию вместе со Швецией вступить в НАТО, и с тех пор их отношения с Североатлантическим союзом стали еще крепче, поскольку они начали интегрироваться в наши политические и военные структуры. Как следствие, безопасность обеих стран значительно повысилась.



С сегодняшнего дня 31 флаг будет развеваться вместе как символ нашего единства и солидарности.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ФИНЛЯНДИЯ ТЕПЕРЬ – ЧАСТЬ СЕМЬИ НАТО.



НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ МЫ БЫЛИ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ,



РАЗДЕЛЯЯ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖАНИЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАТО



СДЕЛАЕТ НАШ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ,



И УКРЕПИТ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ.



TERVETULOA SUOMI



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ФИНЛЯНДИЯ!



Music

“Fire in your soul by Aleksandrs Hromcovs and James Patrick Kaleth



Usage rights

Данный медийный материал предоставляется бесплатно для редакционного вещания, печати, использования в онлайновых изданиях и на радио. Использование в других целях запрещается. Некоторые видеоматериалы любезно предоставлены Министерством обороны США, Военно-воздушными силами Эстонии, Воздушно-космическими силами Франции и Силами обороны Финляндии.