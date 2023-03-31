Франция проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения «Орион-23» с участием сил стран НАТО

Франция проводит крупнейшие за последние десятилетия военные учения с участием союзников по НАТО. В учениях «Орион» задействовано в общей сложности примерно 19 000 военнослужащих и средства восьми стран НАТО, включая принимающую страну Францию; основное внимание уделяется оборонительным операциям на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
Synopsis
Франция начала крупнейшие за последние десятилетия военные учения совместно со своими союзниками по НАТО. Во втором этапе учений «Орион-23» задействовано 7000 военнослужащих и средства из Франции и нескольких стран НАТО, включая Германию, Грецию, Испанию, Италию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты; основное внимание уделяется оборонительным операциям на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
Учения проводятся в течение нескольких месяцев, начиная с конца февраля и заканчивая маем 2023 года. Кульминация учений запланирована на конец апреля – начало мая на северо-востоке Франции. На этом этапе около 12 000 военнослужащих будут развернуты на земле и в небе для отражения имитируемого нападения высокой интенсивности.
Transcript
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ)—
Капитан Тибо, 8-й парашютно-десантный полк морской пехоты
«Это немного похоже на команду по регби или футболу. Нападающие и защитники должны работать вместе».
--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ--
В ХОДЕ КРУПНЕЙШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
УЧЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФРАНЦИЕЙ,
ПРИМЕРНО 19 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СТРАН НАТО
ПРОВЕРЯЮТ
СВОИ НАВЫКИ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ОБОРОНЫ.
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ)—
Капитан Тибо, 8-й парашютно-десантный полк морской пехоты
«Преимущество этих учений в том, что в них задействованы все три вида вооруженных сил: военно-воздушные, военно-морские и сухопутные силы. Постепенно мы повышаем требования к обучению, пока мы все не сработаемся».
--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ--
ПОДОБНЫЕ УЧЕНИЯ
НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОТОВНОСТЬ НАТО
ЗАЩИЩАТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНИКОВ
ОТ ЛЮБОГО
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
НАПАДЕНИЯ.
Music
Lost Without You by Gruber and Ullrich
Usage rights
Данный видеоролик включает видеоматериалы, любезно предоставленные ВС Франции; эти видеоматериалы не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия ВС Франции.
|Date Taken:
|02.25.2023
|Date Posted:
|04.03.2023 06:44
|Category:
|Package
|Video ID:
|878322
|VIRIN:
|230331-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109550903
|Length:
|00:00:43
|Language:
|Russian
|Location:
|FR
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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