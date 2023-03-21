Морская пехота США и ВМС Финляндии оттачивают навыки тылового обеспечения

Synopsis
Тыловое обеспечение – это искусство перевозки предметов снабжения и личного состава туда, где они должны быть. Без тылового обеспечения у армий не было бы топлива для грузовиков, запчастей для их ремонта или военнослужащих, которые могли бы ими управлять. Это одна из основных военных функций, и именно поэтому силы стран НАТО регулярно отрабатывают эту важнейшую дисциплину со своими союзниками и партнерами.
Недавно Корпус морской пехоты США совместно с Военно–морскими силами Финляндии отрабатывал эту важнейшую дисциплину – но с некоторыми особенностями. Ледяные воды финского архипелага со множеством островов создают исключительно сложные условия для организации путей снабжения. Работая с финскими военнослужащими, американские морские пехотинцы учились перевозить в условиях холодной погоды предметы снабжения с помощью вертолетов, транспортных самолетов и небольших малозаметных катеров, а также тяжелых транспортных грузовиков, которые они привезли из Соединенных Штатов.
Прошлой осенью морские пехотинцы США были развернуты в Финляндии в течение трех месяцев – самый длительный срок пребывания десантного подразделения ВС США в этой стране на сегодняшний день. Это свидетельствует об углублении отношений с Финляндией, давним партнером НАТО, которая в 2022 году вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический союз. Подобные развертывания помогают Финляндии продолжать знакомиться с тактическими приемами и методикой союзников, в то время когда страна готовится присоединиться к Североатлантическому союзу в качестве полноправного члена.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ АРМИИ В ДВИЖЕНИИ?
ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НО НА СЕВЕРЕ
ХОЛОДНАЯ ПОГОДА ЗАТРУДНЯЕТ
СНАБЖЕНИЕ СИЛ НАТО И ПАРТНЕРОВ
Капитан Майкл Роске
Корпус морской пехоты США
«Многое из имеющегося у нас оборудования не приспособлено для работы на холоде. Поэтому нам пришлось приспосабливаться, чтобы обеспечить работоспособность грузовиков в холодных условиях. Кроме того, многие электронные устройства, которые мы используем, естественно, работают от батарей, а холод быстро разряжает батареи».
МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ США ПРОХОДИЛИ ПОДГОТОВКУ ВМЕСТЕ С ВМС ФИНЛЯНДИИ,
ОТРАБАТЫВАЯ НАВЫКИ ПОДДЕРЖАНИЯ АРМИИ В ДВИЖЕНИИ
НЕЗАВИСИМО ОТ КЛИМАТА
—ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —
Капитан Майкл Роске
Корпус морской пехоты США
«Один из важных навыков, который мы приобрели у финнов, – это то, как работать в условиях холодной погоды, в окружении воды и островов».
Капитан Юха Кильпи
ВМС Финляндии
«Условия очень, очень сложные. Темнота. Короткий световой день. И нам нужно действовать. Мы должны там находиться».
—ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —
Капитан Юха Кильпи
ВМС Финляндии
«Для нас Корпус морской пехоты США – это большая организация. Мы учились друг у друга, знакомились с культурой и языком, чтобы мы понимали друг друга, когда планируем и делаем что-то вместе.
Я очень, очень доволен нашим сотрудничеством».
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|Date Taken:
|03.20.2023
|Date Posted:
|03.22.2023 11:07
|Category:
|Package
|Video ID:
|877151
|VIRIN:
|230320-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109525005
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|00:01:20
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|FI
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