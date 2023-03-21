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    Морская пехота США и ВМС Финляндии оттачивают навыки тылового обеспечения

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    FINLAND

    03.20.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Тыловое обеспечение – это искусство перевозки предметов снабжения и личного состава туда, где они должны быть. Без тылового обеспечения у армий не было бы топлива для грузовиков, запчастей для их ремонта или военнослужащих, которые могли бы ими управлять. Это одна из основных военных функций, и именно поэтому силы стран НАТО регулярно отрабатывают эту важнейшую дисциплину со своими союзниками и партнерами.
    Недавно Корпус морской пехоты США совместно с Военно–морскими силами Финляндии отрабатывал эту важнейшую дисциплину – но с некоторыми особенностями. Ледяные воды финского архипелага со множеством островов создают исключительно сложные условия для организации путей снабжения. Работая с финскими военнослужащими, американские морские пехотинцы учились перевозить в условиях холодной погоды предметы снабжения с помощью вертолетов, транспортных самолетов и небольших малозаметных катеров, а также тяжелых транспортных грузовиков, которые они привезли из Соединенных Штатов.
    Прошлой осенью морские пехотинцы США были развернуты в Финляндии в течение трех месяцев – самый длительный срок пребывания десантного подразделения ВС США в этой стране на сегодняшний день. Это свидетельствует об углублении отношений с Финляндией, давним партнером НАТО, которая в 2022 году вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический союз. Подобные развертывания помогают Финляндии продолжать знакомиться с тактическими приемами и методикой союзников, в то время когда страна готовится присоединиться к Североатлантическому союзу в качестве полноправного члена.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ АРМИИ В ДВИЖЕНИИ?

    ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    НО НА СЕВЕРЕ

    ХОЛОДНАЯ ПОГОДА ЗАТРУДНЯЕТ

    СНАБЖЕНИЕ СИЛ НАТО И ПАРТНЕРОВ

    Капитан Майкл Роске
    Корпус морской пехоты США

    «Многое из имеющегося у нас оборудования не приспособлено для работы на холоде. Поэтому нам пришлось приспосабливаться, чтобы обеспечить работоспособность грузовиков в холодных условиях. Кроме того, многие электронные устройства, которые мы используем, естественно, работают от батарей, а холод быстро разряжает батареи».

    МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ США ПРОХОДИЛИ ПОДГОТОВКУ ВМЕСТЕ С ВМС ФИНЛЯНДИИ,

    ОТРАБАТЫВАЯ НАВЫКИ ПОДДЕРЖАНИЯ АРМИИ В ДВИЖЕНИИ

    НЕЗАВИСИМО ОТ КЛИМАТА

    —ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

    Капитан Майкл Роске
    Корпус морской пехоты США

    «Один из важных навыков, который мы приобрели у финнов, – это то, как работать в условиях холодной погоды, в окружении воды и островов».

    Капитан Юха Кильпи
    ВМС Финляндии

    «Условия очень, очень сложные. Темнота. Короткий световой день. И нам нужно действовать. Мы должны там находиться».

    —ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —

    Капитан Юха Кильпи
    ВМС Финляндии

    «Для нас Корпус морской пехоты США – это большая организация. Мы учились друг у друга, знакомились с культурой и языком, чтобы мы понимали друг друга, когда планируем и делаем что-то вместе.

    Я очень, очень доволен нашим сотрудничеством».

    Usage rights
    Данный медийный материал предоставляется бесплатно для редакционного вещания, печати, использования в онлайновых изданиях и на радио. Использование в других целях запрещается. Некоторые видеоматериалы любезно предоставлены Министерством обороны США и Воздушно-космическими силами Франции.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.20.2023
    Date Posted: 03.22.2023 11:07
    Category: Package
    Video ID: 877151
    VIRIN: 230320-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109525005
    Length: 00:01:20
    Location: FI

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