Как выжить зимой в условиях дикой природы – с боевой группой НАТО в Эстонии

Synopsis
Как выжить, оказавшись зимой в условиях дикой природы? Именно к таким обстоятельствам готовятся британские военнослужащие из состава руководимой Соединенным Королевством многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии на курсах обучения действиям в условиях холодного климата, которые проводятся каждый год в Эстонии.
В состав этой боевой группы НАТО также входят представители других стран НАТО, включая Данию, Исландию и Францию.
В рамках этого курса военнослужащие должны провести две ночи в лесах Эстонии, обучаясь разбивать лагерь, разжигать костер и находить пищу и воду. Курс помогает военнослужащим адаптироваться к различным климатическим условиям и особенностям местности и обеспечивает их готовность к действиям в холодных зимних условиях.
Главный инструктор, старший сержант Королевской морской пехоты Великобритании Сайкс дает важные советы всем, кто может оказаться зимой в условиях дикой природы.
Transcript
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Как правило, три дня без воды и три недели без пищи. Это, вероятно, столько, сколько можно продержаться без самого необходимого для жизни».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ВЫЖИВАНИЕ ЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ – С БРИТАНСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ИЗ
БОЕВОЙ ГРУППЫ НАТО В ЭСТОНИИ
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Когда речь идет о выживании, то все сильно зависит от условий, в которых вы находитесь».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
ПРИОБРЕТАЮТ
НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ,
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ
ЗАЩИЩАТЬ
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Вот несколько основных советов, как выжить в условиях холодного климата».
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Здесь, в Эстонии, зимой приоритетом сначала будут тепло и укрытие, затем вода, а потом пища».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
УКРЫТИЕ
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Что касается укрытия, очевидно, нужно учитывать, сколько людей необходимо разместить. Основной материал, который вам нужно собрать, это бревна для постройки каркаса, а также большое количество веток для сохранения тепла».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
КОСТЕР
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Чтобы разжечь костер, потребуется хворост, мелкие горючие материалы. Здесь особенно хорошо подходит береста, даже если она влажная. Затем вы переходите к небольшим палочкам, не толще пальца. Затем можно начать добавлять более крупные поленья в качестве топлива».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ВОДА
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Воду здесь достать очень легко – растопить снег или найти какой-нибудь водоем, собрать воду, вскипятить, чтобы обеспечить ее безопасность».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ПИЩА
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Что касается пищи, то сначала нужно придумать какое-нибудь приспособление для ловли мелких животных, а затем подумать о том, как их обработать и приготовить, чтобы они были безопасны для еды».
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ЗНАНИЯ
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Прежде чем оказаться в ситуации выживания, нужно постараться максимально вооружиться знаниями, читать книги, изучать, какая флора съедобна здесь, в дикой природе».
-- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –
ИНСТРУМЕНТЫ
--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—
Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата
«Несколько предметов, которые необходимо иметь при действиях в таких условиях, – это огниво, чтобы разжечь костер, которое будет работать на 100 процентов все время, когда сыро. Во-вторых, предметы для распиливания древесины, например небольшая складная пила, а также небольшой нож для обработки дров».
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|Date Taken:
|03.15.2023
|Date Posted:
|03.15.2023 07:03
|Category:
|Package
|Video ID:
|876538
|VIRIN:
|230315-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109511840
|Length:
|00:02:39
|Location:
|EE
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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