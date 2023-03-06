Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Как выжить зимой в условиях дикой природы – с боевой группой НАТО в Эстонии

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    ESTONIA

    03.15.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Как выжить, оказавшись зимой в условиях дикой природы? Именно к таким обстоятельствам готовятся британские военнослужащие из состава руководимой Соединенным Королевством многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии на курсах обучения действиям в условиях холодного климата, которые проводятся каждый год в Эстонии.
    В состав этой боевой группы НАТО также входят представители других стран НАТО, включая Данию, Исландию и Францию.
    В рамках этого курса военнослужащие должны провести две ночи в лесах Эстонии, обучаясь разбивать лагерь, разжигать костер и находить пищу и воду. Курс помогает военнослужащим адаптироваться к различным климатическим условиям и особенностям местности и обеспечивает их готовность к действиям в холодных зимних условиях.
    Главный инструктор, старший сержант Королевской морской пехоты Великобритании Сайкс дает важные советы всем, кто может оказаться зимой в условиях дикой природы.
    Transcript
    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Как правило, три дня без воды и три недели без пищи. Это, вероятно, столько, сколько можно продержаться без самого необходимого для жизни».






    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ВЫЖИВАНИЕ ЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ
    ДИКОЙ ПРИРОДЫ – С БРИТАНСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ИЗ
    БОЕВОЙ ГРУППЫ НАТО В ЭСТОНИИ


    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Когда речь идет о выживании, то все сильно зависит от условий, в которых вы находитесь».



    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
    ПРИОБРЕТАЮТ
    НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ
    В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ,


    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ЧТОБЫ ЛУЧШЕ
    ЗАЩИЩАТЬ
    СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    В ЛЮБЫХ
    УСЛОВИЯХ

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Вот несколько основных советов, как выжить в условиях холодного климата».

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Здесь, в Эстонии, зимой приоритетом сначала будут тепло и укрытие, затем вода, а потом пища».

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    УКРЫТИЕ


    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Что касается укрытия, очевидно, нужно учитывать, сколько людей необходимо разместить. Основной материал, который вам нужно собрать, это бревна для постройки каркаса, а также большое количество веток для сохранения тепла».

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    КОСТЕР

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Чтобы разжечь костер, потребуется хворост, мелкие горючие материалы. Здесь особенно хорошо подходит береста, даже если она влажная. Затем вы переходите к небольшим палочкам, не толще пальца. Затем можно начать добавлять более крупные поленья в качестве топлива».

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ВОДА

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Воду здесь достать очень легко – растопить снег или найти какой-нибудь водоем, собрать воду, вскипятить, чтобы обеспечить ее безопасность».

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ПИЩА

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Что касается пищи, то сначала нужно придумать какое-нибудь приспособление для ловли мелких животных, а затем подумать о том, как их обработать и приготовить, чтобы они были безопасны для еды».

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ЗНАНИЯ


    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Прежде чем оказаться в ситуации выживания, нужно постараться максимально вооружиться знаниями, читать книги, изучать, какая флора съедобна здесь, в дикой природе».

    -- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –

    ИНСТРУМЕНТЫ

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

    Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата

    «Несколько предметов, которые необходимо иметь при действиях в таких условиях, – это огниво, чтобы разжечь костер, которое будет работать на 100 процентов все время, когда сыро. Во-вторых, предметы для распиливания древесины, например небольшая складная пила, а также небольшой нож для обработки дров».

    Usage rights
    Данный видеоролик включает в себя защищенные авторским правом материалы компании Getty Images, а также ее сторонних партнеров и авторов, на использование которых у НАТО имеется лицензия и которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия Getty Images. Для любого использования, пожалуйста, свяжитесь с Getty Images: service.gi.bnl@gettyimages.com.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.15.2023
    Date Posted: 03.15.2023 07:03
    Category: Package
    Video ID: 876538
    VIRIN: 230315-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109511840
    Length: 00:02:39
    Location: EE

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Russian
    natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT