Как выжить зимой в условиях дикой природы – с боевой группой НАТО в Эстонии

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Synopsis

Как выжить, оказавшись зимой в условиях дикой природы? Именно к таким обстоятельствам готовятся британские военнослужащие из состава руководимой Соединенным Королевством многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии на курсах обучения действиям в условиях холодного климата, которые проводятся каждый год в Эстонии.

В состав этой боевой группы НАТО также входят представители других стран НАТО, включая Данию, Исландию и Францию.

В рамках этого курса военнослужащие должны провести две ночи в лесах Эстонии, обучаясь разбивать лагерь, разжигать костер и находить пищу и воду. Курс помогает военнослужащим адаптироваться к различным климатическим условиям и особенностям местности и обеспечивает их готовность к действиям в холодных зимних условиях.

Главный инструктор, старший сержант Королевской морской пехоты Великобритании Сайкс дает важные советы всем, кто может оказаться зимой в условиях дикой природы.

Transcript

--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Как правило, три дня без воды и три недели без пищи. Это, вероятно, столько, сколько можно продержаться без самого необходимого для жизни».













— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ВЫЖИВАНИЕ ЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ

ДИКОЙ ПРИРОДЫ – С БРИТАНСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ИЗ

БОЕВОЙ ГРУППЫ НАТО В ЭСТОНИИ





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Когда речь идет о выживании, то все сильно зависит от условий, в которых вы находитесь».







— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

ПРИОБРЕТАЮТ

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ,





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ЧТОБЫ ЛУЧШЕ

ЗАЩИЩАТЬ

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



В ЛЮБЫХ

УСЛОВИЯХ



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Вот несколько основных советов, как выжить в условиях холодного климата».



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Здесь, в Эстонии, зимой приоритетом сначала будут тепло и укрытие, затем вода, а потом пища».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



УКРЫТИЕ





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Что касается укрытия, очевидно, нужно учитывать, сколько людей необходимо разместить. Основной материал, который вам нужно собрать, это бревна для постройки каркаса, а также большое количество веток для сохранения тепла».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



КОСТЕР



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Чтобы разжечь костер, потребуется хворост, мелкие горючие материалы. Здесь особенно хорошо подходит береста, даже если она влажная. Затем вы переходите к небольшим палочкам, не толще пальца. Затем можно начать добавлять более крупные поленья в качестве топлива».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ВОДА



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Воду здесь достать очень легко – растопить снег или найти какой-нибудь водоем, собрать воду, вскипятить, чтобы обеспечить ее безопасность».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ПИЩА



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Что касается пищи, то сначала нужно придумать какое-нибудь приспособление для ловли мелких животных, а затем подумать о том, как их обработать и приготовить, чтобы они были безопасны для еды».



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ЗНАНИЯ





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Прежде чем оказаться в ситуации выживания, нужно постараться максимально вооружиться знаниями, читать книги, изучать, какая флора съедобна здесь, в дикой природе».



-- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ –



ИНСТРУМЕНТЫ



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—



Старший сержант Сайкс – главный инструктор, Курс обучения действиям в условиях холодного климата



«Несколько предметов, которые необходимо иметь при действиях в таких условиях, – это огниво, чтобы разжечь костер, которое будет работать на 100 процентов все время, когда сыро. Во-вторых, предметы для распиливания древесины, например небольшая складная пила, а также небольшой нож для обработки дров».



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