Летчики-истребители проходят испытания в школе Top Gun НАТО

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Добро пожаловать в Top Gun НАТО, где летчики-истребители стран Североатлантического союза совместно отрабатывают ряд сложных сценариев.

Synopsis



Небо над Альбасете, Испания, наполняется ревом реактивных самолетов, когда лучшие летчики-истребители НАТО принимают участие в программе подготовки командиров боевых подразделений (ПКБП) в школе, которую часто называют Top Gun НАТО.

Курс подготовки летчиков-истребителей по программе ПКБП – международный аналог Школы боевого применения истребителей ВМС США, также известной как TOPGUN, которая является испытательным полигоном для летчиков-истребителей, желающих проверить свое мастерство. На этом курсе основное внимание уделяется обучению совместной работе, объединению тактических приемов и потенциала для создания более мощных многонациональных боевых соединений.

В течение четырех недель курсанты программы ПКБП должны планировать и осуществлять полеты и проводить их разбор, часто в сжатые сроки. Это учит летчиков справляться со стрессом, реагируя на все более сложные сценарии, в которых учитываются современные тактические приемы противника, такие как радиоэлектронная борьба. В течение долгих дней и ночей программа объединяет пилотов стран НАТО в единую многонациональную команду, способную выполнять даже самые сложные задачи.

Программа подготовки командиров боевых подразделений была создана шестью странами НАТО в 1978 году на территории бывшей Западной Германии. Сегодня 10 союзников – Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Франция – совершают полеты с авиабазы Лос-Льянос в Альбасете, обмениваясь последними тактическими приемами и методикой для повышения общей эффективности военно-воздушных сил стран НАТО.

Transcript



Майор Даниэле Мармироли

Инструктор, Программа подготовки командиров боевых подразделений



«Здесь мы обучаем участников планировать различные задачи и различные сценарии. В течение одного дня они планируют и осуществляют полеты и проводят их разбор».



Капитан Иоанну

Военно-воздушные силы Греции



«Я думаю, что это очень напряженная работа. У нас бывают долгие рабочие дни. Мы понимаем, как мыслит каждый из нас, поэтому мы можем вести боевые действия вместе».



ЛЕТЧИКИ СО ВСЕГО СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА





УЧАТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ



И ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАТЬ СОЮЗНИКОВ ПО НАТО



Майор Кантен

Воздушно-космические силы Франции



«У всех нас общая культура. Летчик-истребитель должен обладать своего рода идеальным сочетанием: быть очень скромным, но в то же время иметь волю к победе. У нас должен быть дух победителя. Мы сталкиваемся с трудностями, и если ты не хочешь победить, то, конечно, у тебя ничего не получится».



Капитан Иоанну

Военно-воздушные силы Греции



«Когда включаешь форсаж и взлетаешь, это самое сильное и захватывающее событие, которое может произойти в твоей жизни».



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