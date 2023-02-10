Разработка спасающих жизнь носимых устройств для военнослужащих - Master with subs

Оперативная оценка жизненно важных показателей является ключевой для спасения большего числа жизней. НАТО совместно с исследователями в Чешской Республике ведет разработку новой технологии, которая поможет полевым медикам принимать решения быстрее и точнее.
Synopsis
НАТО поддерживает разработку новой технологии, предназначенной для сведения к минимуму потерь во время боевых операций. Использование технологии предполагает, что военнослужащие носят на теле различные датчики, которые помогают медикам собирать жизненно важные данные и определять степень тяжести ранения более точно, чем это бы мог сделать полевой медик.
Новая технология называется “Система оказания помощи при цифровой сортировке раненых” (DTA). Первоначальная концепция появилась в результате сотрудничества студентов Университета Джонса Хопкинса с Инновационным хабом Стратегического командования НАТО по трансформации. С тех пор сотрудничество расширилось, и теперь в нем участвуют исследователи из Чешского технического университета, Инновационного хаба DefSec, Чешского университета обороны и Генерального штаба вооруженных сил Чехии.
В видеоматериал входят сцены имитации нападения, во время которого на военнослужащих надеты прототипы устройств. В видеоматериал также включены речевые фрагменты с участием Кристины Соукуповой, президента Инновационного хаба DefSec, и майора Бедржиха Гизы, начальника учебной части Военной академии, Брно.
Transcript
-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)
Майор Бедржих Гиза,
начальник учебной части,
Чешский университет обороны
“Когда вокруг тебя летят пули, нужно сделать выбор. Кому-то из раненых не требуется немедленная помощь. Кого-то уже не спасти. Но даже при тяжелых ранениях людей можно спасти, если ты можешь стабилизировать их состояние и достаточно быстро доставить в полевой госпиталь.”
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ
КАК ПОЛЕВЫЕ МЕДИКИ МОГУТ СПАСТИ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕЙ?
УЧЕНЫЕ ЧЕШСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РАБОТАЮТ С НАТО
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ
-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)
Кристина Соукупова,
президент Инновационного хаба DefSec
“Мы скомпоновали систему датчиков, которая отслеживает частоту сердцебиения, дыхания и ряд других параметров.
-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)
Кристина Соукупова,
президент Инновационного хаба DefSec
“В результате решения принимаются быстрее, и это также помогает медику определить местонахождение военнослужащих, если имеются массовые потери и военнослужащие не находятся в одном месте; тогда, в принципе, медик будет знать, в каком направлении двигаться.”
-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)
Кристина Соукупова,
президент Инновационного хаба DefSec
“Нам нужно уменьшить размеры датчиков, чтобы их можно было размещать под бронежилетом с пулеосколочной защитой.
ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ
РАБОТА НАД УСТРОЙСТВОМ НАЧАЛАСЬ С КОНЦЕПЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ НАТО И УНИВЕРСИТЕТОМ ДЖОНА ХОПКИНСА
-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)
Кристина Соукупова,
президент Инновационного хаба DefSec
“Одна из причин, по которой мы все подключились к этому проекту, заключается в том, что мы все убеждены – в перспективе эта система будет спасать жизни людей.”
|Date Taken:
|10.02.2023
|Date Posted:
|02.10.2023 08:12
|Category:
|Package
|Video ID:
|873057
|VIRIN:
|230210-O-D0483-1001
|PIN:
|1852
|Filename:
|DOD_109451122
|Length:
|00:01:20
|Location:
|CZ
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
Asset contains copyrighted material
Portions of the asset are subject to restrictions under U.S. copyright law and are not licensed for distribution. Please contact us for details.
No keywords found.
LEAVE A COMMENT