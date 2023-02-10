Разработка спасающих жизнь носимых устройств для военнослужащих - Master with subs

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Оперативная оценка жизненно важных показателей является ключевой для спасения большего числа жизней. НАТО совместно с исследователями в Чешской Республике ведет разработку новой технологии, которая поможет полевым медикам принимать решения быстрее и точнее.

Synopsis



НАТО поддерживает разработку новой технологии, предназначенной для сведения к минимуму потерь во время боевых операций. Использование технологии предполагает, что военнослужащие носят на теле различные датчики, которые помогают медикам собирать жизненно важные данные и определять степень тяжести ранения более точно, чем это бы мог сделать полевой медик.

Новая технология называется “Система оказания помощи при цифровой сортировке раненых” (DTA). Первоначальная концепция появилась в результате сотрудничества студентов Университета Джонса Хопкинса с Инновационным хабом Стратегического командования НАТО по трансформации. С тех пор сотрудничество расширилось, и теперь в нем участвуют исследователи из Чешского технического университета, Инновационного хаба DefSec, Чешского университета обороны и Генерального штаба вооруженных сил Чехии.

В видеоматериал входят сцены имитации нападения, во время которого на военнослужащих надеты прототипы устройств. В видеоматериал также включены речевые фрагменты с участием Кристины Соукуповой, президента Инновационного хаба DefSec, и майора Бедржиха Гизы, начальника учебной части Военной академии, Брно.

Transcript



-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)

Майор Бедржих Гиза,

начальник учебной части,

Чешский университет обороны



“Когда вокруг тебя летят пули, нужно сделать выбор. Кому-то из раненых не требуется немедленная помощь. Кого-то уже не спасти. Но даже при тяжелых ранениях людей можно спасти, если ты можешь стабилизировать их состояние и достаточно быстро доставить в полевой госпиталь.”





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ



КАК ПОЛЕВЫЕ МЕДИКИ МОГУТ СПАСТИ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕЙ?



УЧЕНЫЕ ЧЕШСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

РАБОТАЮТ С НАТО



ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ





-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)

Кристина Соукупова,

президент Инновационного хаба DefSec



“Мы скомпоновали систему датчиков, которая отслеживает частоту сердцебиения, дыхания и ряд других параметров.





-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)

Кристина Соукупова,

президент Инновационного хаба DefSec





“В результате решения принимаются быстрее, и это также помогает медику определить местонахождение военнослужащих, если имеются массовые потери и военнослужащие не находятся в одном месте; тогда, в принципе, медик будет знать, в каком направлении двигаться.”







-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)

Кристина Соукупова,

президент Инновационного хаба DefSec



“Нам нужно уменьшить размеры датчиков, чтобы их можно было размещать под бронежилетом с пулеосколочной защитой.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ



РАБОТА НАД УСТРОЙСТВОМ НАЧАЛАСЬ С КОНЦЕПЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ НАТО И УНИВЕРСИТЕТОМ ДЖОНА ХОПКИНСА





-РЕЧЕВОЙ ФРАГМЕНТ- (АНГЛ.)

Кристина Соукупова,

президент Инновационного хаба DefSec



“Одна из причин, по которой мы все подключились к этому проекту, заключается в том, что мы все убеждены – в перспективе эта система будет спасать жизни людей.”