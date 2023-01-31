Сотрудничество НАТО с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе

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Сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе способствует стабильности за пределами наших границ и повышает безопасность внутри наших стран.

Synopsis



То, что происходит во всем мире, оказывает влияние на безопасность евроатлантического региона. Поскольку мы сталкиваемся с новой эпохой стратегического соперничества, когда Россия и Китай углубляют свое партнерство и бросают вызов глобальной стабильности, НАТО укрепляет свои связи со странами-партнерами по всему миру, которые разделяют наши ценности и поддерживают нас в деле сохранения основанного на правилах международного порядка.

Глобальные вызовы требуют глобальных решений, поэтому НАТО наращивает сотрудничество с нашими партнерами – Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией – для решения межрегиональных проблем и удовлетворения общих интересов безопасности. Вместе мы помогаем поддерживать право Украины на самооборону и наращиваем наше сотрудничество в различных других областях, включая киберзащиту, новые технологии, безопасность на море, совместные учения и влияние изменения климата на безопасность.

Transcript



—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ,

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВСТРАЛИЯ,

ЯПОНИЯ,

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,

И ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯВЛЯЮТСЯ БЛИЗКИМИ ПАРТНЕРАМИ НАТО.

ОНИ РАЗДЕЛЯЮТ НАШИ ЦЕННОСТИ

ПОДДЕРЖИВАЮТ ОСНОВАННЫЙ НА ПРАВИЛАХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК.

ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТ УКРАИНУ

МНОГИМИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ,

ПОМОГАЯ ОТСТАИВАТЬ ЕЕ ПРАВО НА САМООБОРОНУ.

ВМЕСТЕ МЫ ТАКЖЕ

ПРОДВИГАЕМ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,

ПРОВОДИМ СОВМЕСТНУЮ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ

И РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ,

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАШИХ СТРАН

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Music

Open Your Eyes Instrumental - Gleissner



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