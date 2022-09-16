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    Профессия: снайпер HATO

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    LITHUANIA

    09.16.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Что нужно для того, чтобы быть способным несколько дней пролежать в укрытии, в зарослях кустарника, выжидая, чтобы сделать идеальный выстрел?
    Познакомьтесь со снайпером. Снайперы - это не только меткие стрелки, но и специалисты по разведке, натренированные наблюдатели, которые могут сливаться с окружающей обстановкой и собирать данные об объектах. При необходимости они могут использовать свои снайперские винтовки для дальних выстрелов. Для выполнения таких задач требуется нечеловеческое терпение, сосредоточенность и внимательное отношение к деталям.
    Норвежский снайпер в составе многонациональной боевой группы НАТО в Литве рассказывает о том, как он действует и мыслит, находясь на задании. Проходя службу в Литве, он учится интегрироваться с другими союзниками по НАТО в ходе совместных тренировок.
    От перемещения на позицию до подготовки камуфляжа, без еды и отдыха в любых условиях - мы увидим, из каких элементов складываются будни снайпера. В видеофильме, отснятом в Рукле, Литва, норвежский снайпер, работающий в команде из двух человек в многонациональной боевой группе, рассказывает нам о навыках, необходимых для успешного выполнения своих задач.
    Transcript
    —ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

    ПРОФЕССИЯ:
    СНАЙПЕР

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
    Норвежский снайпер – Многонациональная группа НАТО в Литве

    «Я думаю, что большинство считает, что снайперы лежат на позиции и стреляют по объектам.

    Но этим я занимаюсь не очень часто, нет.


    Наша задача - находить информацию.

    Быть глазами и ушами для товарищей по подразделению, чтобы они имели максимально четкое представление об обстановке.

    Чтобы быть хорошим снайпером, нужно внимательно относиться к деталям, обладать хорошей самодисциплиной и принимать правильные решения в плохих погодных условиях. Вы устали.

    Вы не ели уже много часов.


    Когда вы собираетесь сделать важный выстрел,

    вам нужно расслабиться и сосредоточиться на прицельной сетке

    и дыхании.


    Задача стрелка – сделать как можно более меткий выстрел, чтобы корректировщик смог также выстрелить и попасть в цель, если вам это не удалось.

    'Пять, четыре, три, два...'

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.16.2022
    Date Posted: 01.20.2023 06:10
    Category: Package
    Video ID: 871173
    VIRIN: 220916-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109415715
    Length: 00:01:29
    Location: LT

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    TAGS

    Russian
    exercise
    Natochannel

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