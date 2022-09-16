Профессия: снайпер HATO

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Synopsis

Что нужно для того, чтобы быть способным несколько дней пролежать в укрытии, в зарослях кустарника, выжидая, чтобы сделать идеальный выстрел?

Познакомьтесь со снайпером. Снайперы - это не только меткие стрелки, но и специалисты по разведке, натренированные наблюдатели, которые могут сливаться с окружающей обстановкой и собирать данные об объектах. При необходимости они могут использовать свои снайперские винтовки для дальних выстрелов. Для выполнения таких задач требуется нечеловеческое терпение, сосредоточенность и внимательное отношение к деталям.

Норвежский снайпер в составе многонациональной боевой группы НАТО в Литве рассказывает о том, как он действует и мыслит, находясь на задании. Проходя службу в Литве, он учится интегрироваться с другими союзниками по НАТО в ходе совместных тренировок.

От перемещения на позицию до подготовки камуфляжа, без еды и отдыха в любых условиях - мы увидим, из каких элементов складываются будни снайпера. В видеофильме, отснятом в Рукле, Литва, норвежский снайпер, работающий в команде из двух человек в многонациональной боевой группе, рассказывает нам о навыках, необходимых для успешного выполнения своих задач.

Transcript

—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ПРОФЕССИЯ:

СНАЙПЕР



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Норвежский снайпер – Многонациональная группа НАТО в Литве



«Я думаю, что большинство считает, что снайперы лежат на позиции и стреляют по объектам.



Но этим я занимаюсь не очень часто, нет.





Наша задача - находить информацию.



Быть глазами и ушами для товарищей по подразделению, чтобы они имели максимально четкое представление об обстановке.



Чтобы быть хорошим снайпером, нужно внимательно относиться к деталям, обладать хорошей самодисциплиной и принимать правильные решения в плохих погодных условиях. Вы устали.



Вы не ели уже много часов.





Когда вы собираетесь сделать важный выстрел,



вам нужно расслабиться и сосредоточиться на прицельной сетке



и дыхании.





Задача стрелка – сделать как можно более меткий выстрел, чтобы корректировщик смог также выстрелить и попасть в цель, если вам это не удалось.



'Пять, четыре, три, два...'