Профессия: снайпер HATO

Synopsis
Что нужно для того, чтобы быть способным несколько дней пролежать в укрытии, в зарослях кустарника, выжидая, чтобы сделать идеальный выстрел?
Познакомьтесь со снайпером. Снайперы - это не только меткие стрелки, но и специалисты по разведке, натренированные наблюдатели, которые могут сливаться с окружающей обстановкой и собирать данные об объектах. При необходимости они могут использовать свои снайперские винтовки для дальних выстрелов. Для выполнения таких задач требуется нечеловеческое терпение, сосредоточенность и внимательное отношение к деталям.
Норвежский снайпер в составе многонациональной боевой группы НАТО в Литве рассказывает о том, как он действует и мыслит, находясь на задании. Проходя службу в Литве, он учится интегрироваться с другими союзниками по НАТО в ходе совместных тренировок.
От перемещения на позицию до подготовки камуфляжа, без еды и отдыха в любых условиях - мы увидим, из каких элементов складываются будни снайпера. В видеофильме, отснятом в Рукле, Литва, норвежский снайпер, работающий в команде из двух человек в многонациональной боевой группе, рассказывает нам о навыках, необходимых для успешного выполнения своих задач.
Transcript
—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ПРОФЕССИЯ:
СНАЙПЕР
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
Норвежский снайпер – Многонациональная группа НАТО в Литве
«Я думаю, что большинство считает, что снайперы лежат на позиции и стреляют по объектам.
Но этим я занимаюсь не очень часто, нет.
Наша задача - находить информацию.
Быть глазами и ушами для товарищей по подразделению, чтобы они имели максимально четкое представление об обстановке.
Чтобы быть хорошим снайпером, нужно внимательно относиться к деталям, обладать хорошей самодисциплиной и принимать правильные решения в плохих погодных условиях. Вы устали.
Вы не ели уже много часов.
Когда вы собираетесь сделать важный выстрел,
вам нужно расслабиться и сосредоточиться на прицельной сетке
и дыхании.
Задача стрелка – сделать как можно более меткий выстрел, чтобы корректировщик смог также выстрелить и попасть в цель, если вам это не удалось.
'Пять, четыре, три, два...'
|Date Taken:
|09.16.2022
|Date Posted:
|01.20.2023 06:10
|Category:
|Package
|Video ID:
|871173
|VIRIN:
|220916-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109415715
|Length:
|00:01:29
|Location:
|LT
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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