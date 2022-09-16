Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Norwegian snipers train in NATO’s multinational battlegroup in Lithuania

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    LITHUANIA

    09.16.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Two Norwegian snipers serving with NATO’s multinational battlegroup in Lithuania perform drills during an exercise. From moving into position, to camouflage and concealment techniques, to taking the final shot, we see their painstaking routine in detail.
    Footage includes shots of the snipers near Rukla, Lithuania, as well as atmosphere shots from the feature story.
    Transcript
    (00:00) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER DRIVING AN ALL-TERRAIN VEHICLE THROUGH THE FOREST X2
    (00:07) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER APPLYING CAMOUFLAGE NETTING TO AN ALL-TERRAIN VEHICLE X2
    (00:10) CLOSE UP - NORWEGIAN SNIPER APPLYING FACE PAINT X3
    (00:14) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER MOVING THROUGH FOREST WITH RIFLE
    (00:18) SLOW MOTION CLOSE UP SHOT (NO AUDIO) - BOOTS MOVING THROUGH LONG GRASS
    (00:21) SLOW MOTION MEDIUM SHOT (NO AUDIO) - NORWEGIAN SNIPER MOVING THROUGH TREES
    (00:26) CLOSE UP ON EYES
    (00:28) CLOSE UP SHOTS OF NORWEGIAN SNIPER ASSEMBLING SNIPER RIFLE
    (00:30) CLOSE UP SHOTS OF NETTING BEING APPLIED TO BINOCULARS AND BACKPACK
    (00:34) CLOSE UP SHOTS OF GRASS BEING PICKED AND APPLIED TO CAMOUFLAGE NETTING
    (00:39) CLOSE UP SHOT OF SPIDERS WEB
    (00:41) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER PUTTING ON GHILLIE SUIT
    (00:45) CLOSE UP SHOT - NORWEGIAN SNIPER LOOKING THROUGH SCOPE OF RIFLE
    (00:46) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER LOOKING THROUGH SCOPE OF RIFLE
    (00:48) VARIOUS ATMOSPHERE SHOTS OF RAIN IN THE FOREST
    (01:02) CLOSE UP SHOT OF BOOT WALKING THROUGH MUD
    (01:07) MEDIUM SLOW-MOTION SHOT (NO AUDIO) - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT WALKING THROUGH FOREST
    (01:14) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT WALKING THROUGH FOREST
    (01:18) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPERS IN GHILLIE SUITS
    (01:21) MEDIUM SHOT - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT CRAWLING X2
    (01:26) CLOSE UP - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT LOOKING THROUGH AND ADJUSTING SCOPE X3
    (01:31) CLOSE UP - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT MOVING RIFLE BOLT
    (01:35) CLOSE UP - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT FLICKING OFF SAFETY CATCH ON RIFLE
    (01:39) CLOSE UP - NORWEGIAN SNIPER IN GHILLIE SUIT COUNTING DOWN FROM FIVE
    (01:43) DRONE SHOT (NO AUDIO) - NORWEGIAN SNIPER DRIVING AN ALL-TERRAIN VEHICLE THROUGH THE FOREST X2
    (01:54) DRONE SHOT (NO AUDIO) - NORWEGIAN SNIPERS MOVING THROUGH DENSE FOREST
    (01:59) DRONE SHOT (NO AUDIO) - NORWEGIAN SNIPER LAYING IN FIRING POSITION

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.16.2022
    Date Posted: 01.20.2023 06:10
    Category: B-Roll
    Video ID: 871171
    VIRIN: 220916-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109415713
    Length: 00:02:07
    Location: LT

    Video Analytics

    Downloads: 6
    High-Res. Downloads: 6

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    exercise
    Natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT