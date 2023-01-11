На суше и на море: силы морской пехоты НАТО

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Synopsis



Морская пехота, обладающая уникальными возможностями, способная действовать на различной местности при любых погодных условиях, представляет собой одни из важнейших сил и средств НАТО. Являясь морскими десантными войсками, способными преодолевать разрыв между сушей и морем, они находятся в высокой степени готовности к быстрому развертыванию в случае возникновения кризиса.

Многие страны НАТО обладают силами и средствами морской пехоты, и они часто проводят совместную подготовку и учения в разных государствах Североатлантического союза, чтобы отточить свое мастерство и отработать навыки совместной работы. В этом коротком документальном фильме мы увидим нидерландских и немецких морских пехотинцев в Шотландии, португальскую морскую пехоту на реках Литвы, Королевскую морскую пехоту Великобритании, проходящую подготовку в Норвегии, и проводящий учения по всему европейскому континенту Корпус морской пехоты США, который делает самый большой вклад в потенциал морской пехоты НАТО.

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—ГОЛОС ЗА КАДРОМ —

Они являются, пожалуй, одним из самых известных родов войск любых военно-морских сил.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

К-Н АЛЕК ТРИГГЕР

Королевская морская пехота Великобритании



«Как десантные войска, мы преодолеваем разрыв между морем до сушей».



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ —

Они мобильные, амфибийные и хорошо обучены.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

1-Й Л-Т КЕЙТИ ХОСС

Корпус морской пехоты США



«Это войска, которые способны высаживаться в местах, где обычные боевые силы действовать не могут».





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Они известны под различными псевдонимами. «Дьявольские псы», «бутнеки», «черные дьяволы», «фузо» и многие другие.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

Лейтенант-коммандер РОБЕРТ ВИОЛА

Корпус морской пехоты Португалии (фузилейруш)



«Важно доверять друг другу. Только доверие приносит нам успех при выполнении нашей задачи».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Они могут быть развернуты по морю и воздуху и способны действовать на различной местности при любых погодных условиях.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

1-Й Л-Т ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов



«Мы можем быть развернуты из пустыни в горы. И везде, где есть люди, могут возникать конфликты».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Это – морские пехотинцы.



--ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



СИЛЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ НАТО





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Неумолимые фьорды и горы Норвегии, где температура достигает минус 35 градусов по Цельсию, для многих являются пейзажем, которого следует опасаться и избегать, но для коммандос Королевской морской пехоты Великобритании это идеальный учебный полигон.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

К-Н АЛЕК ТРИГГЕР

Королевская морская пехота Великобритании



«Королевские морские пехотинцы – специалисты по Арктике, поэтому мы здесь каждую зиму оттачиваем эти навыки. В Норвегии очень протяженная береговая линия, так что возможность действовать с катеров очень многое добавляет к тому, что мы можем делать на суше».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Отношения между Норвегией и Королевской морской пехотой берут свое начало во времена Второй мировой войны, когда британские коммандос организовали серию рейдов на оккупированное нацистами норвежское побережье.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

К-Н АЛЕК ТРИГГЕР

Королевская морская пехота Великобритании



«Королевская морская пехота начинала как пехота военно-морских сил, а затем, во время Второй мировой войны, получила значительное развитие, приобретя черты коммандос. Это наследие Королевской морской пехоты».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Норвегия и Соединенное Королевство в настоящее время являются близкими союзниками по НАТО, и морозные условия на норвежском побережье предоставляют этой группе коммандос ценную возможность для проведения учений на катерах для рейдовых операций в прибрежной зоне (ORC).





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

К-Н АЛЕК ТРИГГЕР

Королевская морская пехота Великобритании



«Итак, ORC – это наш водометный катер, и у нас есть два варианта: транспортно-десантный вариант, который может взять на борт шесть человек и доставить их к пункту высадки, а также вариант для огневой поддержки, и это наша защита, пока мы находимся на воде».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

В местах и условиях, подобных этим, им пришлось бы противостоять не только противнику.





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

С-Т ТОМАС ТОРНТОН

Королевская морская пехота Великобритании



«Температура и погода, очевидно, являются здесь самой большой проблемой, особенно на воде, потому что у нас происходит охлаждение под действием ветра, а также, очевидно, вода мгновенно замерзает. И если мы отправимся вниз по фьорду в группе катеров со скоростью около 30 узлов при скорости ветра 30 узлов, температура может быстро опуститься ниже минус 60, так что мы также должны учитывать и это».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Примерно в 1700 километрах от ледяных условий норвежской Арктики, скалистые утесы и извилистые бухты шотландского побережья представляют собой совершенно иной вызов.



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Прохождение подготовки здесь позволяет этим нидерландским морским пехотинцам отрабатывать тактические действия по высадке и эвакуации десанта в условиях, отличных от тех, c которыми они могли бы столкнуться у себя в стране.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

1-Й Л-Т ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов





«Наш девиз "Qua patet orbis" – "Насколько простирается мир" – означает, что мы должны иметь возможность осуществлять развертывание в любой точке мира, на любой местности и при любых погодных условиях».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ--

Сначала они высаживаются с вертолета. Затем они должны пробраться через шотландские болота к точке эвакуации на берегу, откуда десантное судно доставит их обратно на корабль.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

1-Й Л-Т ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов



«В любой операции опасности могут подстерегать буквально за углом – простые опасности, такие как изменение состояния моря, затрудняющее высадку с небольшого десантного судна. В дополнение к этому, вы просто отправляетесь на территорию противника с маленького катера. Противник может издалека видеть, как вы приближаетесь. Это может сделать вас очень уязвимым».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Но в этих учениях нидерландцы участвуют не одни. В отдельной высадке десанта они действуют бок о бок с морскими пехотинцами из Германии.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

1-Й Л-Т ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов



«Мы – небольшой корпус в Нидерландах – не имеем доступа ко всем возможным силам и средствам при проведении учений, но когда мы получаем возможность сотрудничать с американцами или немцами, которые используют больше транспортных средств, отличных от наших, мы можем повышать нашу готовность. Поэтому я думаю, что это, безусловно, важный аспект совместной работы в НАТО».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Учения, подобные этим, позволяют морским пехотинцам из разных стран НАТО работать вместе, изучая методы и практику друг друга.

И такого рода сотрудничество можно наблюдать по всему Североатлантическому союзу.





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Союзники по НАТО часто принимают у себя друг друга, чтобы максимально использовать потенциал учебной подготовки. Здесь, в Литве, извилистые реки и густые заросли деревьев дают возможность этим португальским морским пехотинцам отрабатывать высадку десанта на реке.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

Лейтенант-коммандер РОБЕРТ ВИОЛА

Корпус морской пехоты Португалии (фузилейруш)



«Вот как фузилейруш – португальские морские пехотинцы – проводят десантную операцию.



На первом этапе мы проверяем все материалы и оборудование. Мы используем маскировочные средства, которые соответствуют окружающей нас среде.





На втором этапе мы приступим к переброске морской пехоты с использованием лодок Zebro III.



Третий этап – разведывательные подразделения продолжат движение находясь наполовину под водой, что обеспечит их подход к месту высадки.



На четвертом этапе крайне важно, чтобы эти подразделения смогли обеспечить безопасность места высадки, чтобы подразделения штурмовой группы могли выдвинуться вперед.





--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ—

Португальский морской пехотинец на португальском языке

«Докладывает разведгруппа. Разведка места высадки завершена, безопасность обеспечена, готовы к приему штурмовой группы».



Пятый этап – штурмовая группа готовится, а затем проводит высадку десанта на лодках Zebro III.



Шестой этап – все подразделения выдвигаются в направлении района цели.



Десантный рейд требует внезапности до последнего момента. Вот почему такого рода действия должны быть быстрыми, точечными и четкими».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Самый большой вклад в потенциал морской пехоты НАТО вносит Корпус морской пехоты Соединенных Штатов, насчитывающий почти 180 000 военнослужащих, находящихся на действительной службе.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

М-Р МАТЬЕ АМИРО

Корпус морской пехоты США





«Нас, сообщество морских пехотинцев стран НАТО, как солдат моря, объединяет общее наследие и история. Мы привыкли к тому, что должны быть готовы в любой момент собраться и отправиться в район кризиса, чтобы встретиться и вместе выполнить задачу».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Учебная подготовка в европейских странах с европейскими морскими пехотинцами укрепляет связь между силами морской пехоты с разных континентов и гарантирует, что в случае кризиса они смогут работать вместе.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

М-Р МАТЬЕ АМИРО

Корпус морской пехоты США



«Мы находимся здесь с 1980 года, так что у нас есть традиции и история сотрудничества с нашими союзниками в этом регионе. Я бы сказал, что лучшая часть моей работы и лучшие дни – это когда я либо встречаюсь с морскими пехотинцами по всей Европе, либо работаю с ними удаленно».





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

В этом роде войск традиционно преобладают мужчины. В 2016 году США предоставили женщинам возможность занимать должности в боевых подразделениях Корпуса морской пехоты.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

1-Й Л-Т КЕЙТИ ХОСС

Корпус морской пехоты США



«Вместе со мной проходит службу множество других женщин, которые занимают здесь такие должности, как специалист тыловой службы, авиадиспетчер, военнослужащий инженерных войск, офицер артиллерии, это что касается офицерских должностей. Что касается рядового и сержантского состава, то есть женщины-водители грузовиков, катеристы. Увеличение числа женщин, на которых можно равняться как на образец для подражания, чрезвычайно вдохновляет».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Чтобы быть морским пехотинцем, нужно принадлежать к особому типу людей.







--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

К-Н АЛЕК ТРИГГЕР

Королевская морская пехота Великобритании



«Что делает Королевскую морскую пехоту особенной, так это люди, которые в ней служат, которые добиваются результата, высококвалифицированные морские пехотинцы, которые могут думать самостоятельно и действовать в таких сложных условиях».



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Дух единства и товарищества.





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

1-Й Л-Т ВАУТЕР

Корпус морской пехоты Нидерландов



«Вы являетесь частью небольшой избранной группы в вооруженных силах, которая может быть развернута по всему миру».







--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Это один из самых уважаемых родов войск в НАТО.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ С АНГЛИЙСКИМИ СУБТИТРАМИ—

Л-Т-КОММАНДЕР РОБЕРТ ВИОЛА

Корпус морской пехоты Португалии (фузилейруш)



«Чтобы служить морским пехотинцем требуется дух самопожертвования, преданность и решимость».







--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Они готовы реагировать на любой кризис в любое время.





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

1-Й Л-Т КЕЙТИ ХОСС

Корпус морской пехоты США



«Я – часть чего-то большего, чем я сама, и я горжусь тем фактом, что выполняю работу, которую выбирают очень немногие люди».





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Их определяющее предназначение – защищать нас.



Это – морские пехотинцы НАТО.



END