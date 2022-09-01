НАТО помогает поддерживать безопасность в Косово

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Узнайте, как члены НАТО и их партнеры выделяют войска в состав Сил для Косово (СДК) под руководством НАТО и помогают поддерживать безопасность в Косово.

Synopsis



Руководимая НАТО миротворческая миссия Силы для Косово (СДК) продолжает обеспечивать спокойную и безопасную обстановку и свободу передвижения для всех проживающих в Косово общин, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 1999 года.



Сегодня СДК насчитывают 3700 военнослужащих из 20 стран-членов НАТО и семи стран-партнеров, и контингент регулярно проводит совместную подготовку и учения, чтобы обеспечить готовность на случай возникновения споров. В кризисной ситуации СДК действуют в качестве третьей силы реагирования после полиции Косово и миссии Европейского союза по вопросам законности и правопорядка (ЕВЛЕКС).



В рамках своих обычных задач контингент СДК регулярно контактирует со всеми местными общинами на всей территории Косово и повышает свою готовность с помощью различных тренировок, в том числе по подавлению массовых беспорядков, патрулированию на контрольно-пропускных пунктах и работе групп связи взаимодействия и наблюдения, которые взаимодействуют с местными общинами на всей территории Косово.

Transcript



—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СИЛ НАТО ДЛЯ КОСОВО СДК)



ЕЖЕДНЕВНО ВНОСЯТ СВОЙ ВКЛАД



В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ



ДЛЯ ВСЕХ

ОБЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В КОСОВО



В СООТВЕТСТВИИ С МАНДАТОМ ООН.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —



Полковник Кристофер Дж. Самульски

Бывший командующий региональным командованием СДК «Восток»



‘Здесь представлено много государств, и в любой момент мы можем включить кого-либо в наши планы и обеспечить безопасность там, где это необходимо.



—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



СЕГОДНЯ В СОСТАВЕ

СДК

ПРИМЕРНО 3700 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ



ИЗ 20 СТРАН НАТО



И СЕМИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ.



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —-



Капитан Мартин Тафернер

Контингент Австрии в составе СДК



«В СДК хорошо то, что здесь так много разных стран. Мы всегда ищем возможности для совместных тренировок и занятий».



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОЮ БОЕГОТОВНОСТЬ



БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ ТРЕНИРОВКАМ



--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —



Капитан Мартин Тафернер

Контингент Австрии в составе СДК



«Сегодня здесь проходила тренировка моего взвода по подавлению массовых беспорядков. Ее целью было внедрение наших бронетранспортеров (БТР) в процесс обучения, чтобы мы могли крепить наши усилия, совершенствуя наши процедуры».



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