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    НАТО помогает поддерживать безопасность в Косово

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    01.09.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Узнайте, как члены НАТО и их партнеры выделяют войска в состав Сил для Косово (СДК) под руководством НАТО и помогают поддерживать безопасность в Косово.
    Synopsis

    Руководимая НАТО миротворческая миссия Силы для Косово (СДК) продолжает обеспечивать спокойную и безопасную обстановку и свободу передвижения для всех проживающих в Косово общин, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 1999 года.

    Сегодня СДК насчитывают 3700 военнослужащих из 20 стран-членов НАТО и семи стран-партнеров, и контингент регулярно проводит совместную подготовку и учения, чтобы обеспечить готовность на случай возникновения споров. В кризисной ситуации СДК действуют в качестве третьей силы реагирования после полиции Косово и миссии Европейского союза по вопросам законности и правопорядка (ЕВЛЕКС).

    В рамках своих обычных задач контингент СДК регулярно контактирует со всеми местными общинами на всей территории Косово и повышает свою готовность с помощью различных тренировок, в том числе по подавлению массовых беспорядков, патрулированию на контрольно-пропускных пунктах и работе групп связи взаимодействия и наблюдения, которые взаимодействуют с местными общинами на всей территории Косово.
    Transcript

    —ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

    ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СИЛ НАТО ДЛЯ КОСОВО СДК)

    ЕЖЕДНЕВНО ВНОСЯТ СВОЙ ВКЛАД

    В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
    И СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

    ДЛЯ ВСЕХ
    ОБЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В КОСОВО

    В СООТВЕТСТВИИ С МАНДАТОМ ООН.

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —

    Полковник Кристофер Дж. Самульски
    Бывший командующий региональным командованием СДК «Восток»

    ‘Здесь представлено много государств, и в любой момент мы можем включить кого-либо в наши планы и обеспечить безопасность там, где это необходимо.

    —ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

    СЕГОДНЯ В СОСТАВЕ
    СДК
    ПРИМЕРНО 3700 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

    ИЗ 20 СТРАН НАТО

    И СЕМИ СТРАН-ПАРТНЕРОВ.

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —-

    Капитан Мартин Тафернер
    Контингент Австрии в составе СДК

    «В СДК хорошо то, что здесь так много разных стран. Мы всегда ищем возможности для совместных тренировок и занятий».

    ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОЮ БОЕГОТОВНОСТЬ

    БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ ТРЕНИРОВКАМ

    --ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) —

    Капитан Мартин Тафернер
    Контингент Австрии в составе СДК

    «Сегодня здесь проходила тренировка моего взвода по подавлению массовых беспорядков. Ее целью было внедрение наших бронетранспортеров (БТР) в процесс обучения, чтобы мы могли крепить наши усилия, совершенствуя наши процедуры».

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.09.2022
    Date Posted: 01.06.2023 03:33
    Category: Package
    Video ID: 870357
    VIRIN: 230106-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109399820
    Length: 00:01:10
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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