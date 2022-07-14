Around AFCENT - July 14

AT PRINCE SULTAN AIR BASE, MEMBERS FROM THE 378TH EXPEDITIONARY CIVIL ENGINEER SQUADRON CONDUCTED A TRAINING TO TEST THEIR MULTI-CAPBLE FIREFIGHTERS. THE TRAINING PROVIDED THE FIREFIGHTERS, WHO ATTENDED A NATIONAL REGISTRY EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN PROGRAM, AN OPPORTUNITY TO TEST THEIR CLASSROOM LEARNING IN A REAL WORLD SCENARIO.
AND SERVICE WOMEN FROM ALI AL SALEM AIR BASE, CAMP ARIFJAN, AND CAMP BUEHRING MET WITH KUWAITI WOMEN AT A WOMEN’S PEACE AND SECURITY DIWANIYA. THIS EVENT PROVIDED AN OPPORUTNITY TO STRENGTHEN TIES BY EMPOWERING WOMEN TO SHARE THEIR PERSPECTIVES AND OPINIONS.
FINALLY, THE 332ND AIR EXPEDITIONARY WING CONDUCTED A JOINT AIR INTEGRATION EXERCISE WITH PARTNER NATION JOINT TERMINAL ATTACK CONTROLLERS. THE EXERCISE STRENGTHENED MISSION-ESSENTIAL PROFICIENCES BY PROVIDING AN ENVIRONMENT TO REHEARSE TACTICS AND PROCEDURES WITH COALITION PARTNERS.
|Date Taken:
|07.14.2022
|Date Posted:
|07.25.2022 03:34
|Category:
|Series
|Video ID:
|851354
|VIRIN:
|220725-F-SY677-001
|Filename:
|DOD_109125060
|Length:
|00:01:00
|Location:
|QA
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|0
|High-Res. Downloads:
|0
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