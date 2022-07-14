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    Around AFCENT - July 14

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    QATAR

    07.14.2022

    Video by Staff Sgt. Cassandra Johnson 

    United States Air Forces Central     

    AT PRINCE SULTAN AIR BASE, MEMBERS FROM THE 378TH EXPEDITIONARY CIVIL ENGINEER SQUADRON CONDUCTED A TRAINING TO TEST THEIR MULTI-CAPBLE FIREFIGHTERS. THE TRAINING PROVIDED THE FIREFIGHTERS, WHO ATTENDED A NATIONAL REGISTRY EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN PROGRAM, AN OPPORTUNITY TO TEST THEIR CLASSROOM LEARNING IN A REAL WORLD SCENARIO.

    AND SERVICE WOMEN FROM ALI AL SALEM AIR BASE, CAMP ARIFJAN, AND CAMP BUEHRING MET WITH KUWAITI WOMEN AT A WOMEN’S PEACE AND SECURITY DIWANIYA. THIS EVENT PROVIDED AN OPPORUTNITY TO STRENGTHEN TIES BY EMPOWERING WOMEN TO SHARE THEIR PERSPECTIVES AND OPINIONS.

    FINALLY, THE 332ND AIR EXPEDITIONARY WING CONDUCTED A JOINT AIR INTEGRATION EXERCISE WITH PARTNER NATION JOINT TERMINAL ATTACK CONTROLLERS. THE EXERCISE STRENGTHENED MISSION-ESSENTIAL PROFICIENCES BY PROVIDING AN ENVIRONMENT TO REHEARSE TACTICS AND PROCEDURES WITH COALITION PARTNERS.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.14.2022
    Date Posted: 07.25.2022 03:34
    Category: Series
    Video ID: 851354
    VIRIN: 220725-F-SY677-001
    Filename: DOD_109125060
    Length: 00:01:00
    Location: QA

    Video Analytics

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    PUBLIC DOMAIN  

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