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    220711-HMP-SPOT-PET CARE CENTER

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    PYEONTAEK , 41, SOUTH KOREA

    07.10.2022

    Video by Pvt. Nathanial Johnson 

    AFN Humphreys

    THE NEW USAG HUMPHREYS PET CARE CENTER, OPERATED BY FIRST CLASS PETS, IS OPEN FOR OPERATIONS. PROVIDING AMENITIES TO SUIT ALL YOUR FURRY FRIENDS. THE PET CARE CENTER OFFERS GROOMING SERVICES, PET WASH AREAS, PET TRAVEL ASSISTANCE, INCLUDING KENNEL SIZING FOR INTERNATIONAL TRAVEL WITH YOUR PET,A SMALL SHOP FOR PET SUPPLIES, AND PET BOARDING. BOARDING ALLOWS FOR YOU TO HOUSE YOUR PET FOR SHORT PERIOD OF TIME WHILE NEEDED. THE CENTER ACCEPTS BOARDING FOR MOST MAMMALS INCLUDING RABBITS, FERRETS AND GUINEA PIGS, AND OF COURSE CATS AND DOGS. PROVIDING BASIC NEEDS AND A VARIETY OF ACTIVITIES DURING THE DAY FOR YOUR PET TO REMAIN ACTIVE. THE PET CARE CENTER ENSURES THAT THERE ARE PLENTY OF WAYS FOR YOUR PET TO ENJOY THEIR STAY, AS WELL AS REMAIN HEALTHY WHILE YOUR AWAY.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.10.2022
    Date Posted: 07.20.2022 00:31
    Category: Video Productions
    Video ID: 850827
    VIRIN: 220711-A-JL185-192
    Filename: DOD_109115891
    Length: 00:01:00
    Location: PYEONTAEK , 41, KR

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    PUBLIC DOMAIN  

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    Pet care Center
    USAG Camp Humphreys
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