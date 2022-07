Швеция и НАТО проводят учения, чтобы обеспечить безопасность острова Готланд

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Остров Готланд господствует над южной частью Балтийского моря, поэтому шведские вооруженные силы сотрудничают с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить его безопасность.

Synopsis

Расположенный примерно в 100 км от побережья Швеции, остров Готланд имеет стратегическое значение, так как с него открывается великолепный вид на Балтийское море. В случае кризиса остров предоставит шведским вооруженным силам преимущество, позволяющее влиять на воздушные и морские перевозки.



В этом году Швеция, партнер НАТО, провела ежегодные морские учения «Балтийские операции» (BALTOPS) под руководством США, приуроченные к 500-летию ВМС Швеции.



В рамках BALTOPS 22 шведская армия отрабатывала быстрое усиление и защиту Готланда от условного агрессора, работая вместе с морскими пехотинцами США из 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты, переброшенного через Атлантику для участия в учениях.



За месяц до неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале Швеция развернула контингент войск для усиления обороны Готланда.

Transcript

— TEXT ON SCREEN —

















ШВЕДСКИЙ ОСТРОВ ГОТЛАНД



ВАЖЕН ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСТРОВА ШВЕДСКИЕ СОЛДАТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ С СОЮЗНИКАМИ ПО НАТО



ДЛЯ ПРАКТИКИ БЫСТРОГО УКРЕПЛЕНИЯ ОСТРОВА



ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ BALTOPS 22



—SOUNDBITE IN ENGLISH—



ПОЛКОВНИК МАГНУС ФРИКВАЛЛ

Командир Готландского полка



«Готланд расположен посреди Балтики. С Готланда можно легко контролировать как воздушное, так и морское движение на юге Балтийского моря. Такие учения облегчают задачу».



—SOUNDBITE IN ENGLISH—



АДМИРАЛ ДЖОН МЕНОНИ

Командир Экспедиционной ударной группы 2



«У нас давние отношения со Швецией, как со страной, так и с военными. Они очень профессиональны. Мы многому учимся у них, и я верю, что они учатся у нас».



ШВЕЦИЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО

ВМЕСТЕ С СОСЕДОМ ФИНЛЯНДИЕЙ

ПОСЛЕ НЕСПРОВОЦИРОВАННОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ







—SOUNDBITE IN ENGLISH—



ПОЛКОВНИК МАГНУС ФРИКВАЛЛ

Командир Готландского полка



«Все намного реальнее. И мы видим, что Россия готова сделать с соседней страной».



— TEXT ON SCREEN —



Это видео включает защищенные авторским правом материалы библиотеки Thomson Reuters, лицензированные НАТО, которые не могут быть использованы в качестве части новой продукции без согласия правообладателя.

Music

“Building Snares” by David Thomas Connolly and Max Samuel Rowat

Usage rights

This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes. Some footage courtesy of the United Kingdom Royal Navy, Crown Copyright 2022.