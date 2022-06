Многонациональные боевые группы НАТО в восточной части Североатлантического союза (Master with Russian subs)

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/848528" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

«То, что мы обеспечиваем здесь, - это действительно мощные силы, способные не только сдерживать, но и побеждать агрессора». Многонациональные боевые группы НАТО являются жизненно важной частью построения сил сдерживания и обороны НАТО в восточной части Североатлантического союза.

Synopsis

Прошло пять лет с тех пор, как НАТО развернула четыре многонациональные боевые группы на своем восточном фланге. Эти боевые группы, размещенные в трех странах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии, - а также в Польше, были одной из мер, объявленных в ответ на незаконную и нелегитимную аннексию Россией Крымского полуострова в Украине в 2014 году.

Отмечая свою пятую годовщину, боевые группы, возглавляемые Великобританией, Германией, Канадой и США, остаются боеготовыми, демонстрируют прочность трансатлантических связей между Европой и Северной Америкой и дают понять, что нападение на одного члена НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.

После неспровоцированного и жестокого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, НАТО объявила о создании дополнительных четырех боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В этом видео рассматривается роль боевых групп, их подготовка и действия, а также то, что они дают Североатлантическому союзу. В нем представлены интервью с командующими боевых групп, а также история развертывания боевых групп и причина их размещения в восточной части Североатлантического союза.

Transcript

TRANSCRIPT







ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«Боевая группа – это общевойсковое соединение».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«Совокупность компонентов,



которые вместе способны реагировать



на ряд угроз».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«Вместо того, чтобы иметь в составе только один тип частей или подразделений,



например, пехотные подразделения или артиллерийские части,



боевая группа представляет собой сочетание



этих различных боевых компонентов».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«То, что мы обеспечиваем здесь, - это действительно мощные силы,



способные не только сдерживать,



но и побеждать агрессора».



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ГРУППЫ НАТО



--ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ-

В 2014 году Россия нарушила суверенитет Украины,



агрессивно и незаконно



аннексировав Крымский полуостров.



Члены НАТО прореагировали



укреплением своей обороны.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

2014



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

РОССИЯ АННЕКСИРУЕТ КРЫМ



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

ЧЛЕНЫ НАТО УКРЕПЛЯЮТ ОБОРОНУ





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

2016 ГОД - ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ В ВАРШАВЕ





Затем на встрече в верхах НАТО



в Варшаве в 2016 году

было объявлено о развертывании

четырех батальонов

в восточной части Североатлантического союза.



-ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

Генеральный секретарь НАТО



«Эти батальоны будут мощными,

многонациональными,

и они дадут понять, что нападение на одного члена НАТО

будет рассматриваться как нападение

на весь Североатлантический союз».



--ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ-

Эти батальоны,

известные сегодня как многонациональные боевые группы НАТО,

были развернуты в каждой из стран Балтии –

Эстонии,

Латвии,

Литве,

а также в Польше.

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ЭСТОНИЯ

ПОЛЬША



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«Эстония - самая

северная страна Балтии

в крайне стратегически важном регионе.

Если посмотреть на Таллин, расположенный напротив Хельсинки,

то это ворота в Финский залив

и, следовательно, в Санкт-Петербург.

Таким образом, расположение Эстонии само по себе имеет большое значение,

и именно поэтому необходимо

обеспечить наличие у нас

необходимых потенциалов для обороны

не только в Эстонии, но и в других странах Балтии».

ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

ЭСТОНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

РОССИЯ

ХЕЛЬСИНКИ

ТАЛЛИН

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ



--ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ-

К 2017 году были сформированы

все четыре многонациональные боевые группы,

созданные в основном с целью сдерживания,

но также боеготовые

и готовые к развертыванию в сжатые сроки, в случае необходимости.



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

2017 ГОД – РАЗВЕРТЫВАНИЕ БОЕВЫХ ГРУПП





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«Нашим первым реальным приоритетом всегда является готовность,



поэтому, когда мы прибываем на место, мы собираемся



и убеждаемся,



что все подразделения боевой группы



готовы к выполнению задач, если потребуется.



Естественно, наша основная миссия - сдерживание,



и мы выполняем ее благодаря нашему присутствию здесь,



последовательным тренировкам,



но мы всегда должны быть готовы



выполнить часть миссии по защите,



которая означает готовность



и способность проецировать наши силы, если потребуется».



--ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ-



У каждой боевой группы есть ведущее государство.



В Эстонии это Великобритания.



В Латвии - Канада,



в Литве - Германия,



а в Польше - США,



которые затем дополняются



рядом стран, выделяющих контингенты,



каждая из которых предоставляет свой набор навыков



и потенциалов.





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«В нашем командном пункте

представлены все девять стран,

все девять стран представлены

в каждом из подразделений,

каждая страна обеспечивает

различные потенциалы для боевой группы».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«И каждая страна-участница

выделяет

свой компонент, который усиливает

оборонительный потенциал этой боевой группы,

так что мы представляем собой как бы сумму отдельных частей,

и именно это – источник нашей силы,

благодаря силам и потенциалам,

предложенным этими странами».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОДПОЛК. ТРЕВОР ФИЛЛИПС

Командующий боевой группой НАТО в Польше



«Это одна из самых полезных



миссий, которую можно выполнять,



находясь в составе вооруженных сил.



Я считаю, что это удивительная концепция –



объединять все страны



под единым командованием



для достижения единой цели».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«Будучи членами НАТО,

мы имеем много общего в плане тактики,

методов, процедур,

а то, что у нас отличается,

мы можем относительно быстро улаживать,

как только оказывается на месте».



--ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ-

И хотя боевые группы в основном ориентированы на сухопутные войска,

они взаимодействуют с другими региональными силами НАТО,

чтобы обеспечить защиту Североатлантического союза

в морском

и воздушном пространствах.



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«Мы очень тесно взаимодействуем с военно-морскими силами НАТО

в Балтийском регионе,

а также с силами авиации,

которые поддерживают нас здесь,

будь то подразделения, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии

или подразделения ВВС, перебрасываемые

из других стран-членов Североатлантического союза в регион».



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

2022 ГОД – ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ



-- ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ -

24 февраля 2022 года

ландшафт безопасности в Европе оказался полностью нарушенным,

когда российские войска совершили

неспровоцированное и жестокое вторжение в Украину.

Для боевых групп

это означало состояние повышенной боевой готовности.



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«В связи с событиями, начавшимися 24 февраля,

у нашей миссии, безусловно,

появилась дополнительная направленность.

Мы видим, что угроза реальна,

и как развивается

конфликт в Украине.

Поэтому наши военнослужащие нацелены

на поддержание готовности

и должны быть готовы к выполнению задач в любое время».





ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии



«Мы постоянно меняем геометрию

боевой группы,

чтобы обеспечить наличие

наиболее актуальных и современных потенциалов,

которые способны защитить не только Эстонию,

но и весь регион».



ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ -

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

СЛОВАКИЯ



-- ЗАКАДРОВОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ -

Вторжение России в Украину

также побудило НАТО

разместить четыре дополнительные боевые группы

в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

Генеральный секретарь НАТО

«Таким образом, у нас есть восемь многонациональных

боевых групп НАТО

на территории от Балтийского до Черного моря».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОДПОЛК. ТРЕВОР ФИЛЛИПС

Командующий боевой группой НАТО в Польше



«Вы расширяете нынешнее присутствие,

и теперь вместо того, чтобы находиться только на северо-востоке

региона НАТО,

вы распространяете его

на весь юго-восток.

Вы создаете барьер

против любой агрессии

во всем регионе».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОДПОЛК. ДАН РИЧЕЛ

Командующий боевой группой НАТО в Латвии



«Наличие этих многонациональных боевых групп,

готовых действовать немедленно,

дает сигнал о нашем присутствии и готовности,

о том, что мы можем ответить

на любую агрессию, если она будет иметь место».



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ -

ПОЛК. ДАИ БЕВАН

Командующий боевой группой НАТО в Эстонии

«Тот факт, что мы способны

так легко, беспрепятственно

и слаженно взаимодействовать,

демонстрирует

сплоченность и единство НАТО.

Это подчеркивает важность нашей коллективной обороны,

нашу способность взаимодействовать,

и подкрепляет статью 5

в смысле единого и коллективного ответа на угрозу

против одного члена организации».



ТЕКСТ - Это видео содержит фильмотечный материал, принадлежащий Thomson Reuters, на использование которого у НАТО есть лицензия, и который нельзя использовать при создании новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала обращайтесь в Thomson Reuters.





КОНЕЦ

Music

Solitude and Sand by Conway Behind the Curtain by Cullen and Powell Silver Bulletin by Huntley Hot on the Heels by Mimms Vigilante by Daubry

Find out more

Военное присутствие НАТО на востоке Североатлантического союза

Usage rights

This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes. This video includes Thomson Reuters copyrighted library material licensed by NATO, which cannot be used as part of a new production without consent of the copyright holder. Please contact Thomson Reuters to clear this material.