Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Берлине на неофициальное заседание Североатлантического совета, которое начнется 14 мая 2022 года. Пять фактов о Германии и ее вкладе в НАТО.
Synopsis
Германия примет у себя неофициальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое состоится 14-15 мая 2022 года в Берлине. Заседание будет проходить под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.
С момента вступления в 1955 году Германия является жизненно важной частью Североатлантического союза и его операций.
В этом видеоматериале приводятся 5 фактов о Германии и НАТО.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
1
ГЕРМАНИЯ ВСТУПИЛА В НАТО В МАЕ 1955 Г.
2
РУКОВОДИТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ГРУППОЙ НАТО В ЛИТВЕ
3
ПРИНИМАЕТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ КОМАНДОВАНИЕ НАТО ПО ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В УЛЬМЕ
4
ВОЗГЛАВИТ СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НАТО – ООГПГ – В 2023 году
5
ОДНИМ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ НАТО БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ МАНФРЕД ВЕРНЕР,
КОТОРЫЙ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ
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|Date Taken:
|05.14.2022
|Date Posted:
|05.15.2022 09:06
|Category:
|Package
|Video ID:
|843285
|VIRIN:
|220514-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_108976953
|Length:
|00:00:47
|Location:
|DE
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
|0
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