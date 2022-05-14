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    5 фактов о Германии и НАТО

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    GERMANY

    05.14.2022

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Берлине на неофициальное заседание Североатлантического совета, которое начнется 14 мая 2022 года. Пять фактов о Германии и ее вкладе в НАТО.

    Synopsis
    Германия примет у себя неофициальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое состоится 14-15 мая 2022 года в Берлине. Заседание будет проходить под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.
    С момента вступления в 1955 году Германия является жизненно важной частью Североатлантического союза и его операций.
    В этом видеоматериале приводятся 5 фактов о Германии и НАТО.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    1
    ГЕРМАНИЯ ВСТУПИЛА В НАТО В МАЕ 1955 Г.

    2
    РУКОВОДИТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ГРУППОЙ НАТО В ЛИТВЕ

    3
    ПРИНИМАЕТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ КОМАНДОВАНИЕ НАТО ПО ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В УЛЬМЕ

    4
    ВОЗГЛАВИТ СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НАТО – ООГПГ – В 2023 году

    5
    ОДНИМ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ НАТО БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ МАНФРЕД ВЕРНЕР,

    КОТОРЫЙ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

    Usage rights
    Данный видеоматериал содержит лицензированные НАТО фондовые материалы Thomson Reuters, защищенные авторским правом, которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя.
    Для получения разрешения на использование данного материала просьба связаться с Thomson Reuters.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.14.2022
    Date Posted: 05.15.2022 09:06
    Category: Package
    Video ID: 843285
    VIRIN: 220514-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108976953
    Length: 00:00:47
    Location: DE

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