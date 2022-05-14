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Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Берлине на неофициальное заседание Североатлантического совета, которое начнется 14 мая 2022 года. Пять фактов о Германии и ее вкладе в НАТО.



Synopsis

Германия примет у себя неофициальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое состоится 14-15 мая 2022 года в Берлине. Заседание будет проходить под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ.

С момента вступления в 1955 году Германия является жизненно важной частью Североатлантического союза и его операций.

В этом видеоматериале приводятся 5 фактов о Германии и НАТО.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



1

ГЕРМАНИЯ ВСТУПИЛА В НАТО В МАЕ 1955 Г.



2

РУКОВОДИТ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ГРУППОЙ НАТО В ЛИТВЕ



3

ПРИНИМАЕТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ КОМАНДОВАНИЕ НАТО ПО ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В УЛЬМЕ



4

ВОЗГЛАВИТ СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ НАТО – ООГПГ – В 2023 году



5

ОДНИМ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ НАТО БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ МАНФРЕД ВЕРНЕР,



КОТОРЫЙ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ



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