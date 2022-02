video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/830455" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Secretary of State Antony J. Blinken and Secretary of Energy Jennifer Granholm host the U.S.-EU Energy Council Ministerial with EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission Josep Borrell and European Commissioner for Energy Kadri Simson at the Department of State.