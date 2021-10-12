СДК – поддержание мира в Косово

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Synopsis



Недавний спор на севере Косово, возникший в результате директивы местных властей об использовании временных номерных знаков для транспортных средств, прибывающих из Сербии, подчеркнул важную стабилизирующую роль, которую руководимые НАТО Силы для Косово (СДК) продолжают играть в Косово и во всем регионе Западных Балкан.



Мультимедийная группа НАТО отправилась в Косово, чтобы пообщаться с личным составом СДК, который помог реализовать договоренность о деэскалации, достигнутую между Белградом и Приштиной при поддержке ЕС. В этом видеоматериале рассматриваются эти события и роль СДК в обеспечении прочной безопасности.



Мандат СДК в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1999 года заключается в обеспечении безопасной и спокойной обстановки и свободы передвижения для всех общин, проживающих в Косово.



Видеоматериал включает кадры, на которых показан видеопродюсер НАТО Джейк Тапман, посещающий такие объекты в Косово, как административная граница и северный город Митровица, чтобы посмотреть, как руководимая НАТО миссия в Косово помогла снизить недавнюю напряженность.



Во время съемок были соблюдены все меры предосторожности в отношении COVID, включая социальное дистанцирование и ношение масок.

Transcript



--НА КАМЕРУ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)--

Джейк Тапман, видеопродюсер НАТО

«Это Приштина, Косово. Здесь, рядом со мной, находятся итальянские представители Сил НАТО для Косово, также известных как СДК. Они здесь для того, чтобы обеспечить безопасную и спокойную обстановку в Косово. Но чтобы понять, зачем они нужны, мы должны сначала немного больше узнать об истории Косово».

ТЕКСТ – Джейк Тапман, видеопродюсер НАТО

--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

«Косово когда-то было частью Социалистической Федеративной Республики Югославии. Распад Югославии в начале 90-х годов привел к напряженности, вызванной сепаратизмом в Косово. В 1998 году разразился открытый конфликт между сербскими военными и полицией с одной стороны и силами косовских албанцев с другой. Это привело к чудовищным нарушениям прав человека. Многие были вынуждены покинуть свои дома, и тысячи людей были убиты с обеих сторон, прежде чем НАТО вмешалась и положила конец конфликту. В настоящее время в Косово проживают различные этнические группы, в том числе косовские албанцы и косовские сербы».





--НА КАМЕРУ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)--

Джейк Тапман, видеопродюсер НАТО

«Итак, сейчас мы находимся в самой северной точке Косово. На самом деле те холмы, которые вы видите позади меня, это Сербия, а примерно в 300-400 метрах впереди нас проходит административная граница между Сербией и Косово. Это польские военнослужащие СДК, они патрулируют эту дорогу, и причина в том, что, хотя сегодня в Косово намного спокойнее, чем было в прошлом, возникают горячие точки, и прямо здесь, в этом месте, была одна из таких горячих точек».

ТЕКСТ – СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—



«За несколько дней до нашего прибытия этот участок дороги был заблокирован автомобилями косовских сербов из местных районов после спора между Белградом и Приштиной из-за автомобильных номерных знаков. С появлением на месте событий специальных подразделений полиции Косово напряженность возросла, и СДК сыграли ключевую роль в содействии деэскалации напряженности. Майор Джин Энрикес был одним из тех, кто помогал в деэскалации на местах».



--СЪЕМКА СНИЗУ ВВЕРХ—

Джейк Тапман и майор Джин Энрикес



Майор Джин Энрикес: «Здравствуйте, как поживаете?»

Джейк Тапман: «Очень хорошо, большое спасибо. Спасибо вам за то, что пригласили нас сегодня сюда».

Майор Джин Энрикес: «Майор Джин Энрикес. Добро пожаловать на базу в Ново Село».





--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

Майор Джин Энрикес, руководимые НАТО Силы для Косово (СДК)

«Непредвзятый подход и немного сострадания ко всем сторонам споров способствует лучшему результату. Необходимо подходить к этим ситуациям с состраданием к обеим сторонам. Наша работа не в том, чтобы выбирать, кто прав, а кто виноват, а в том, чтобы помогать поддерживать здесь мир».

ТЕКСТ – Майор Джин Энрикес, руководимые НАТО Силы для Косово (СДК)



--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—



«Спор был разрешен после того, как при содействии ЕС состоялись переговоры между Белградом и Приштиной, и было согласовано урегулирование.



Когда возникает гражданский спор, подобный этому, СДК являются третьей силой реагирования после полиции Косово и Миссии Европейского союза по верховенству закона, или ЕВЛЕКС, поэтому, когда их вызывают, это обычно означает, что ситуация серьезная. Роль СДК в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1999 года заключается в обеспечении безопасной и спокойной обстановки и свободы передвижения для всех общин в Косово».





--НА КАМЕРУ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)--

Джейк Тапман, видеопродюсер НАТО

«Мы едем на север, в город Митровица»





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—



«СДК состоят не только из военнослужащих. Итальянские карабинеры ежедневно помогают поддерживать мир в одном из самых неспокойных городов Косово. Полковник Стефано Феделе является офицером карабинеров уже 35 лет и командует многонациональным специализированным подразделением СДК».







--БЕСЕДА НА ХОДУ—

Джейк Тапман и полковник Стефано Феделе, командир многонационального специализированного подразделения СДК



Джейк Тапман: «Мы сейчас в Митровице, верно?»



Полковник Феделе: «Да, мы находимся на мосту через реку Ибар. Это символ межэтнического раскола в Косово, потому что в прошлом и в самых недавних событиях, последнее из которых произошло вчера, это был повторяющийся сценарий межэтнических столкновений».

ТЕКСТ – Полковник Стефано Феделе, командир многонационального специализированного подразделения СДК

ТЕКСТ – 2011 Г.

--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

«Мост, где мы встретились с полковником, соединяет две стороны города, разделенные рекой Ибар. Южная сторона практически полностью населена этническими албанцами, а северная сторона – в основном этническими сербами. В разные моменты истории мост был центром межэтнической напряженности, и поэтому карабинеры поддерживают присутствие на обеих сторонах моста в круглосуточном режиме. Полковник Феделе согласился отвезти нас в северную Митровицу, на сербскую сторону, где накануне произошли столкновения между сербским населением и полицией Косово».







--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

Полковник Стефано Феделе, командир многонационального специализированного подразделения СДК

«Вчера здесь стреляли и бросали камни в транспортные средства полиции Косово. Сейчас обстановка спокойная, но очень нестабильная, и то, что произошло на административной границе или то, что произошло вчера в Митровице, свидетельствует о необходимости присутствия СДК здесь, в Косово».

ТЕКСТ – ОКТЯБРЬ 2021 Г.

--НА КАМЕРУ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)--

Джейк Тапман, видеопродюсер НАТО

«Сейчас мы находимся базе «Филм сити» – это штаб СДК здесь, в Приштине. Как видите, позади меня военнослужащие из разных государств-членов и стран-партнеров НАТО, они готовятся к смене командования. Завтра Италия передаст командование Венгрии».

ТЕКСТ – Полковник Петер Нагельштрассер, руководимые НАТО Силы для Косово (СДК)

--ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)—

Полковник Петер Нагельштрассер, руководимые НАТО Силы для Косово (СДК)

«Смена командования – это профессиональная процедура, и все настроены одинаково. Важно то, что в будущем будут обеспечены стабильность, безопасная и спокойная обстановка, и это наверняка не изменится».





--ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

«СДК помогают поддерживать мир в Косово уже более 20 лет, и, хотя за это время их численность сократилась, их присутствие остается краеугольным камнем стабильности в Косово. И его дальнейшее присутствие остается жизненно важным для предотвращения эскалации любых конфронтаций».

ТЕКСТ – Данный видеоматериал содержит лицензированные НАТО фондовые материалы Thomson Reuters, защищенные авторским правом, которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя.

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