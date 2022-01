The Genuine Truth

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



In the first episode of a three part series centered around Air University Fellows, Maj. Chay Derbingny and Maj. Brandon Gulick, Air University Fellows assigned to Air Command and Staff College, talk about this experience in the program. (U.S. Air Force video by Airman 1st Class Cody Gandy)