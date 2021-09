Interviews DUNEX, Duck North Carolina

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



A team of scientists, researchers and engineers from multiple universities, federal agencies and private non-governmental agencies are operating in multiple spots along the Outer Banks, working to get a clearer understanding on how storms impact shorelines.



Interviews:



Nicole Elko, Co-Executive Director, U.S. Coastal Research Program

00;00;00 - 04;07;00



Kate Brodie, Senior Research Oceanographer, USACE Engineer Research and Development Center

4;08;00 - 11;00;00



Jenna Brown, Research Oceanographer, U.S. Geological Survey

11:01:00 - 16;11;00