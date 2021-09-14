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    Что такое VJTF НАТО?

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    ROMANIA

    09.14.2021

    Courtesy Video

    Natochannel         

    SYNOPSIS
    В 2021 г. Турецкая армия возглавляет Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF) – «головной отряд» НАТО, предназначенный для развертывания в течение двух-трех дней в случае возникновения кризиса. Руководство VJTF осуществляется на ежегодной основе по принципу ротации между союзниками по НАТО, и с 1 января 2021 г. по 1 января 2022 г. эти силы возглавляет Турция.

    Численность личного состава VJTF изменяется каждый год. В 2021 г. в состав VJTF входят 6 400 военнослужащих из 12 стран. В мае и июне 2021 г. группа VJTF была развернута в Румынии для участия в учениях «Steadfast Defender 2021».

    Генерал-лейтенант Роджер Клутье-младший, командующий Командованием СВ НАТО, объясняет подробнее.

    В видеоматериал входят различные кадры, демонстрирующие тренировки военнослужащих из разных стран НАТО на полигоне Чинку в Румынии в рамках учений НАТО «Steadfast Defender 2021».

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.14.2021
    Date Posted: 09.14.2021 10:18
    Category: Package
    Video ID: 813688
    VIRIN: 210914-O-D0483-1001
    Filename: DOD_108567937
    Length: 00:00:58
    Location: RO

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    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

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    TAGS

    Romania
    VJTF
    Very High Readiness Joint Task Force
    Steadfast Defender 21

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