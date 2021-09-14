Что такое VJTF НАТО?

SYNOPSIS
В 2021 г. Турецкая армия возглавляет Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF) – «головной отряд» НАТО, предназначенный для развертывания в течение двух-трех дней в случае возникновения кризиса. Руководство VJTF осуществляется на ежегодной основе по принципу ротации между союзниками по НАТО, и с 1 января 2021 г. по 1 января 2022 г. эти силы возглавляет Турция.
Численность личного состава VJTF изменяется каждый год. В 2021 г. в состав VJTF входят 6 400 военнослужащих из 12 стран. В мае и июне 2021 г. группа VJTF была развернута в Румынии для участия в учениях «Steadfast Defender 2021».
Генерал-лейтенант Роджер Клутье-младший, командующий Командованием СВ НАТО, объясняет подробнее.
В видеоматериал входят различные кадры, демонстрирующие тренировки военнослужащих из разных стран НАТО на полигоне Чинку в Румынии в рамках учений НАТО «Steadfast Defender 2021».
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