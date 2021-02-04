«НАТО-2030»: НАТО – уникальный форум для политического диалога

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В декабре 2019 г. лидеры НАТО предложили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу возглавить перспективный аналитический процесс, направленный на укрепление политического измерения НАТО. Инициатива «НАТО-2030» объединяет парламентариев, представителей гражданского общества, экспертов государственного и частного секторов и молодых лидеров из государств-членов НАТО с целью по-новому осмыслить то, как сделать Североатлантический союз еще сильнее. Генеральный секретарь представит свои предложения лидерам НАТО, когда они встретятся в Брюсселе позднее в этом году. Инициатива «НАТО-2030» направлена на поддержание готовности Североатлантического союза противостоять вызовам следующего десятилетия. НАТО будет продолжать адаптироваться, чтобы обеспечивать защищенность наших государств. Нам нужно оставаться сильным военным союзом, стать более сплоченным политическим союзом и применять более глобальный подход. Данная анимация является одним из трех видео, иллюстрирующих эти три задачи.



НАТО – уникальный форум для политического диалога Когда звучит слово «НАТО», вы, вероятно, думаете о военных. И это логично. НАТО является самым успешным военным союзом в истории. Но НАТО гораздо больше, чем это. НАТО также служит площадкой для проведения политического диалога и дебатов. Это единственная организация, в которой Европа и Северная Америка ежедневно собираются вместе за одним столом. Мы обсуждаем широкий спектр вопросов, которые касаются нашей общей безопасности: от киберугроз и терроризма до пандемий и изменения климата. В семье из 30 государств у нас иногда возникают противоречия. НАТО служит важной платформой для преодоления наших разногласий и формирования общих подходов. И хотя иногда мы можем расходиться во мнениях, мы едины в нашем общем обязательстве выступать единым фронтом и защищать друг друга. Когда мы работаем, действуем и говорим вместе, мы посылаем миру мощный месседж. И мы содействуем укреплению демократических ценностей, на которых зиждется Североатлантический союз. «НАТО-2030»: обеспечение безопасности в неопределенном будущем