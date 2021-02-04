«НАТО-2030»: военный потенциал НАТО важен как никогда

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В декабре 2019 г. лидеры НАТО предложили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу возглавить перспективный аналитический процесс, направленный на укрепление политического измерения НАТО. Инициатива «НАТО-2030» объединяет парламентариев, представителей гражданского общества, экспертов государственного и частного секторов и молодых лидеров из государств-членов НАТО с целью по-новому осмыслить то, как сделать Североатлантический союз еще сильнее. Генеральный секретарь представит свои предложения лидерам НАТО, когда они встретятся в Брюсселе позднее в этом году. Инициатива «НАТО-2030» направлена на поддержание готовности Североатлантического союза противостоять вызовам следующего десятилетия. НАТО будет продолжать адаптироваться, чтобы обеспечивать защищенность наших государств. Нам нужно оставаться сильным военным союзом, стать более сплоченным политическим союзом и применять более глобальный подход. Данная анимация является одним из трех видео, иллюстрирующих эти три задачи.



Военный потенциал НАТО важен как никогда Мир изменился коренным образом с тех пор, как более 70 лет тому назад была основана НАТО, и темп перемен продолжает ускоряться. Мы видим колоссальный технологический прогресс, в том числе квантовые вычисления и искусственный интеллект, что изменит наши жизни и повлияет на нашу безопасность. Мы также видим напористую Россию, кибер- и ракетные угрозы и жестокие террористические группировки, такие как ИГИЛ. Чтобы обеспечивать защищенность нашего почти миллиардного населения, НАТО должна оставаться сильным военным союзом. Поэтому мы должны продолжать инвестировать в надлежащие силы с надлежащим оборудованием. И сохранять наше технологическое преимущество в конкурентном мире. Для того чтобы вооруженные силы были сильными, нам также нужны сильные общества. Вот почему мы должны повышать нашу устойчивость. Это означает наличие надежной инфраструктуры, такой как порты и аэропорты, телекоммуникации, в том числе связь пятого поколения, и разнообразные линии снабжения топливом, продовольствием и медицинским оборудованием. В непредсказуемом мире наши сильные вооруженные силы защищают наши демократии, нашу свободу и наше процветание. Наша непоколебимая приверженность тому, что нападение на одного из нас является нападением на всех нас, служит щитом, который обеспечивает защищенность и безопасность наших обществ. «НАТО-2030»: обеспечение безопасности в неопределенном будущем