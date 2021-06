OTAN 2030 : la puissance militaire de l’Alliance est plus importante que jamais

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



En décembre 2019, les dirigeants des pays de l’OTAN ont invité le secrétaire général, Jens Stoltenberg, à mener un processus de réflexion prospective visant à renforcer la dimension politique de l’OTAN. L’initiative OTAN 2030 rassemble des parlementaires, des représentants de la société civile, des experts des secteurs public et privé et de jeunes leaders issus des pays de l’Alliance, qui apportent des idées nouvelles sur la manière de rendre l’Alliance atlantique plus forte encore. Le secrétaire général soumettra ses propositions aux dirigeants des pays de l’OTAN à la réunion qu’ils tiendront à Bruxelles cette année. L’objectif de l’initiative OTAN 2030 est de faire en sorte que l’Alliance reste prête face aux défis de la décennie à venir. Pour préserver la sécurité de ses pays membres, l’OTAN continuera de s’adapter. Elle devra rester forte militairement, se renforcer politiquement et adopter une perspective plus globale. Cette vidéo fait partie d’une série de trois vidéos consacrées à chacun de ces objectifs.



--TRANSCRIPTION--



La puissance militaire de l’Alliance est plus importante que jamais Le monde a connu de profonds changements depuis la création de l’OTAN, il y a plus de 70 ans, et son rythme d’évolution ne cesse de s’accélérer. On observe d’immenses progrès technologiques, notamment en matière d’informatique quantique et d’intelligence artificielle, qui influeront sur la vie et la sécurité de chacun. Il y a aussi la Russie qui s’affirme, les cybermenaces et les menaces balistiques, ainsi que l’extrême violence de groupes terroristes comme l’EIIL. Pour préserver la sécurité de près d’un milliard de personnes, l’OTAN doit rester une alliance militaire forte. Il faut donc continuer d’investir dans les forces et les équipements nécessaires. Et conserver une avance technologique dans ce monde concurrentiel. Pour que nos armées soient fortes, il faut que nos sociétés soient fortes. Voilà pourquoi il faut accroître leur résilience. C’est-à-dire renforcer les infrastructures, comme les ports et les aéroports, ainsi que les télécommunications, notamment pour la 5G, et diversifier les chaînes d’approvisionnement en carburant, en denrées alimentaires et en matériel médical. Dans un monde imprévisible, la puissance de nos forces armées permet de sauvegarder la démocratie, la liberté et la prospérité. L’indéfectible engagement selon lequel une attaque contre un Allié est une attaque contre tous les Alliés est un bouclier qui garantit la sécurité de nos sociétés. OTAN 2030 : pour la sécurité dans un avenir incertain