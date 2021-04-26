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    DEFENDER-Europe 2021

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    NORTH MACEDONIA

    04.26.2021

    Video by Staff Sgt. Katelynn Moeller 

    Regional Media Center AFN Europe

    THE 15TH ENGINEER BATTALION, HEADQUARTERED IN GRAFENWOEHR, GERMANY IS CURRENTLY ‘DRIVING ON’ WITH THEIR SUPPORT OF DEFENDER EUROPE 2021 AT KRIVOLAK TRAINING AREA IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. THE ENGINEERS HAVE BEEN WORKING SIDE BY SIDE WITH THEIR MACEDONIAN PARTNERS FOR THE LAST MONTH AND HAVE COME TOGETHER TO BUILD PARTNERSHIPS AND INFRASTRUCTURE.
    US AMBASSADOR KATE BYRNES AND NORTH MACEDONIAN MINISTER OF DEFENSE RADMILA SHEKERINSKA VISITED THE KRIVOLAK TRAINING SITE TO SEE THE WORK OF A SUCCESFUL NATO ALLIANCE UP CLOSE AND HEAR ABOUT THE EXPERIENCES OF THE SOLDIERS FIRST HAND.
    THESE PROJECTS ARE A COMBINED EFFORT FEAUTURING THE STRENGTHS OF BOTH COUNTRIES’ ENGINEERS WORKING SIDE BY SIDE ON EVERY PROJECT. STAND OUT ENGINEERS WERE RECOGNIZED AND NOT ONLY WAS THEIR WORK LAYING THE FOUNDATION FOR A SUCCESSFUL DECISIVE STRIKE 21 LATER ON IN THE YEAR, BUT ALSO YEARS OF FUTURE PARTNERSHIPS BETWEEN THE US AND IT’S NATO ALLIES.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.26.2021
    Date Posted: 04.28.2021 07:23
    Category: B-Roll
    Video ID: 792561
    VIRIN: 210426-F-MI374-001
    PIN: 1
    Filename: DOD_108308605
    Length: 00:03:21
    Location: MK

    Video Analytics

    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, DEFENDER-Europe 2021, by SSgt Katelynn Moeller, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    #DE21 #DefenderEurope #15thEngineerBattalion #KateByrnes #Army

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