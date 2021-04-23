IN RESPONSE TO THE CHIEF OF STAFF OF THE AIR FORCE’S STRATEGIC APPROACH TO ACCELERATE CHANGE OR LOSE, CHAIRS FROM THE FOUR TEAMS TASKED WITH TACKLING SOME OF THE AIR AND SPACE FORCES MOST PRESSING AGILE COMBAT SUPPORT CHALLENGES DELIVERED THEIR RECOMMENDATIONS APRIL 21 AT THE 2021 INSTALLATION AND MISSION SUPPORT WEAPONS AND TACTICS CONFERENCE.
|Date Taken:
|04.23.2021
|Date Posted:
|04.23.2021 13:33
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|792049
|VIRIN:
|210423-F-RD009-001
|Filename:
|DOD_108300088
|Length:
|00:03:00
|Location:
|SAN ANTONIO, TX, US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, 2021 I-WEPTAC, by James Buehler, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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