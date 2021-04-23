Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    2021 I-WEPTAC

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    SAN ANTONIO, TX, UNITED STATES

    04.23.2021

    Video by James Buehler 

    Air Force Installation and Mission Support Center Public Affairs

    IN RESPONSE TO THE CHIEF OF STAFF OF THE AIR FORCE’S STRATEGIC APPROACH TO ACCELERATE CHANGE OR LOSE, CHAIRS FROM THE FOUR TEAMS TASKED WITH TACKLING SOME OF THE AIR AND SPACE FORCES MOST PRESSING AGILE COMBAT SUPPORT CHALLENGES DELIVERED THEIR RECOMMENDATIONS APRIL 21 AT THE 2021 INSTALLATION AND MISSION SUPPORT WEAPONS AND TACTICS CONFERENCE.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.23.2021
    Date Posted: 04.23.2021 13:33
    Category: Video Productions
    Video ID: 792049
    VIRIN: 210423-F-RD009-001
    Filename: DOD_108300088
    Length: 00:03:00
    Location: SAN ANTONIO, TX, US 

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 2021 I-WEPTAC, by James Buehler, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Air Force
    AFCEC
    AFIMSC
    Buehler
    I-WEPTAC
    MAWGs

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT