Зимние солдаты – британские войска тренируются в Эстонии при минусовых температурах

Силам НАТО нужно уметь действовать в любой обстановке и в любых погодных условиях. Вот почему британские военнослужащие проводят учебную подготовку в условиях холодного климата в Эстонии, где температура может понижаться до минус 25 градусов Цельсия. Во время учений “Зимний лагерь” войска тренировались в условиях глубокого снега и морозов. Британские солдаты также участвовали в трехдневном курсе обучения действиям в холодную погоду, осваивая навыки строительства укрытий и выживания в условиях, когда температура значительно ниже нуля, в том числе при прыжке в ледяную воду.
Британские войска из 5го стрелкового пехотного батальона несут службу в составе боевой группы усиленного передового присутствия (eFP) НАТО в Эстонии. Вся учебная подготовка боевой группы eFP НАТО для учений “Зимний лагерь” была проведена в соответствии с национальной политикой Эстонии по предупреждению COVID-19. В настоящее время боевая группа работает в рамках замкнутой зоны, чтобы достичь максимальной отдачи от этой учебной подготовки и одновременно обеспечить защиту личного состава. Учения “Зимний лагерь-2021” проходили с 1 по 12 февраля.
В видеоматериале: различные кадры, демонстрирующие британских пехотинцев, участвующих в учениях в условиях низких температур.
|Date Taken:
|04.02.2021
|Date Posted:
|04.16.2021 09:01
|Category:
|Package
|Video ID:
|791026
|VIRIN:
|210204-O-D0483-1001
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|1793
|Filename:
|DOD_108287002
|Length:
|00:03:03
|Location:
|EE
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|High-Res. Downloads:
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