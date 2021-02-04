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    Зимние солдаты – британские войска тренируются в Эстонии при минусовых температурах

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    ESTONIA

    04.02.2021

    Courtesy Video

    Natochannel       

    Силам НАТО нужно уметь действовать в любой обстановке и в любых погодных условиях. Вот почему британские военнослужащие проводят учебную подготовку в условиях холодного климата в Эстонии, где температура может понижаться до минус 25 градусов Цельсия. Во время учений “Зимний лагерь” войска тренировались в условиях глубокого снега и морозов. Британские солдаты также участвовали в трехдневном курсе обучения действиям в холодную погоду, осваивая навыки строительства укрытий и выживания в условиях, когда температура значительно ниже нуля, в том числе при прыжке в ледяную воду.

    Британские войска из 5го стрелкового пехотного батальона несут службу в составе боевой группы усиленного передового присутствия (eFP) НАТО в Эстонии. Вся учебная подготовка боевой группы eFP НАТО для учений “Зимний лагерь” была проведена в соответствии с национальной политикой Эстонии по предупреждению COVID-19. В настоящее время боевая группа работает в рамках замкнутой зоны, чтобы достичь максимальной отдачи от этой учебной подготовки и одновременно обеспечить защиту личного состава. Учения “Зимний лагерь-2021” проходили с 1 по 12 февраля.

    В видеоматериале: различные кадры, демонстрирующие британских пехотинцев, участвующих в учениях в условиях низких температур.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.02.2021
    Date Posted: 04.16.2021 09:01
    Category: Package
    Video ID: 791026
    VIRIN: 210204-O-D0483-1001
    PIN: 1793
    Filename: DOD_108287002
    Length: 00:03:03
    Location: EE

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    NATO
    Western Balkans

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