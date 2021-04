B-Roll: SBIRS GEO-5 off-loading from the C-5M Super Galaxy

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



B-Roll footage of the C-5M Super Galaxy landing at Cape Canaveral, Fla., opening the front of the aircraft, dropping ramp, and the container holding the SBIRS GEO-5 being off-loaded out of the C-5M Super Galaxy. The SBIRS GEO-5 satellite will launch later this year, joining four other geosynchronous SBIRS, providing an increased capability to detect missile launches anywhere in the world to defend the United States.