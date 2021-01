video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="http://www.dvidshub.net/video/embed/780784" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

--SYNOPSIS--



Le traitement des dispositifs explosifs est l’une des activités les plus dangereuses qui soient. À travers le monde, les conflits laissent derrière eux des millions de restes explosifs de guerre, qu’il est nécessaire de détecter et d’enlever pour protéger les civils. Pour faciliter ce dangereux travail, des chercheurs de l’Université de Florence (Italie) parrainés par l’OTAN ont mis au point un robot de nouvelle génération pour le traitement des dispositifs explosifs, appelé « U-GO First ». Plus petit, plus intelligent et plus agile que les robots existants, U-GO First utilise deux nouveaux types de radar pour détecter et identifier rapidement les objets enfouis dans le sol. Cette vidéo montre le robot U-GO First à l’œuvre à l’Université de Florence. Elle est commentée par le responsable du projet.



--TRANSCRIPTION--



SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Lorsqu’il faut désamorcer une bombe, personne n’a vraiment envie d’être le premier sur le terrain. C’est pourquoi des chercheurs parrainés par l’OTAN ont conçu un robot capable d’intervenir en premier. Ils l’ont baptisé « U-GO First ». L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD présente L’OTAN ET LA SCIENCE LE ROBOT QUI INTERVIENT EN PREMIER AVEC DYLAN P. WHITE SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Le déminage est l’une des activités les plus dangereuses qui soient. Il est toutefois essentiel de détecter et d’enlever les dispositifs non explosés avant qu’ils ne fassent des victimes. Chaque année, des milliers de civils, en majorité des enfants, meurent ou perdent un membre à cause de mines ou d’autres types de restes explosifs de guerre. Le nouveau robot mis au point par des chercheurs parrainés par l’OTAN rend le traitement de ces dispositifs meurtriers un peu plus sûr. L’un de nos chercheurs de l’Université de Florence nous en dit plus sur ce projet. Projet : Géoradar à impulsions et radar holographique pour la détection des mines terrestres et des engins explosifs improvisés Participants : Italie, Ukraine, États-Unis Avec le parrainage du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité Professeur Lorenzo Capineri Professeur d’électronique, Université de Florence (Italie) SOUNDBITE (ANGLAIS) Professor Lorenzo Capineri, University of Florence Cela fait longtemps qu’on utilise des robots pour détecter les mines terrestres, mais U-GO First est unique en son genre pour deux raisons. Premièrement, il est plus petit et plus agile que beaucoup d’autres robots détecteurs de mines. Il peut donc travailler sur des terrains difficiles et contourner les obstacles. Ce sont des talents indispensables en zone sinistrée. Deuxièmement, il utilise deux types de radar. Le premier est un radar à impulsions à réaction rapide qui immobilise le robot dès qu’un objet est détecté, ce qui déclenche une alarme. Le deuxième est un radar holographique qui produit non pas des sons mais des images, montrant ainsi à l’opérateur le type d’objet qui a stoppé le robot. Un troisième capteur, une caméra 3D à détection de profondeur, donne des informations sur le relief du sol pour améliorer l’imagerie radar. Est-ce un explosif ou juste une boîte de conserve ? Toute la phase de détection peut donc se faire en gardant une distance de sécurité. Ce projet est mené conjointement par l’Italie, les États-Unis et l’Ukraine, un pays partenaire de l’OTAN où il reste de nombreux dispositifs dangereux datant de précédents conflits. Grâce au soutien du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité, nous pouvons aider à rendre ce pays plus sûr sans mettre en danger la population. SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Regardez les autres épisodes pour en apprendre plus sur les projets scientifiques parrainés par l’OTAN.