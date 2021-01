Jamais seuls, toujours ensemble – L’OTAN en 2020

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



SYNOPSIS

2020 a été une année difficile pour tous. Malgré le climat d’incertitude, l’OTAN est demeurée un vecteur de stabilité et de sécurité : elle a participé à la lutte contre la pandémie et a mené à bien sa mission fondamentale, qui consiste à protéger les populations.



Nul ne sait combien de temps la pandémie va encore durer. Mais tout le monde attend avec impatience l’arrivée d’une nouvelle année, synonyme d’un nouveau départ. Quoi qu’il advienne, nous continuerons de faire preuve de solidarité dans la lutte contre la pandémie et d’apporter notre soutien aux actions civiles qui contribuent à sauver des vies. Nos forces resteront vigilantes et prêtes à répondre à tout type de menace. Nous continuerons de nous adapter et d’évoluer au cours de cette nouvelle décennie d’innovation et de coopération, et nous ferons en sorte de pouvoir relever les défis de demain.



La vidéo montre des troupes de l’OTAN et de différents pays de l’Alliance qui s’entraînent et s’entraident dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, et aussi les stocks d’équipements. On notera que certaines séquences ont été tournées avant la pandémie, ce qui explique que l’on n’y voit pas les habituelles mesures de prévention COVID-19.



TRANSCRIPT

VOICE OVER

En temps normal, à cette période de l’année, l’esprit est à la fête.

Nous revenons sur les moments forts et nous trinquons pour célébrer nos exploits.

Mais cette année, rien n’a semblé normal.

Nous avons fait des sacrifices.

Nous avons gardé nos distances.

Nous avons perdu des proches.

Pourtant, même dans les moments les plus difficiles, il y a une chose sur laquelle nous avons toujours pu compter…

Nos amis, les anciens comme les nouveaux, étaient là pour nous.

Nous avons travaillé ensemble.

Nous nous sommes entraidés.

Nous avons œuvré côte à côte pour assurer notre protection et montrer que nous serons toujours prêts à défendre nos populations.

Nous avons coopéré avec nos partenaires dans le monde entier.

Nous avons travaillé à des innovations qui contribueront à assurer notre sécurité.

Nous avons trouvé de nouveaux moyens de rester connectés.

Nous avons continué de construire un meilleur avenir.

Malgré ce que nous avons perdu, malgré la distance qui nous sépare, nous sommes devenus plus proches.

2020 touche à sa fin. Personne ne sait combien de temps la pandémie va encore durer, mais tout le monde est impatient de voir arriver une nouvelle année, synonyme d’un nouveau départ.

Personne ne sait quelle sera la nouvelle normalité, mais une chose est sûre.

Nous ne serons pas seuls pour y faire face.