L’OTAN et la science : système de commandement « nouvelle génération » pour la gestion des incidents

Lorsque des primo-intervenants sont amenés à collaborer dans le cadre d’une force internationale de réponse à une catastrophe, ils doivent pouvoir partager rapidement des informations – entre militaires et civils, au-delà des frontières géographiques et linguistiques. L’OTAN utilise une plateforme logicielle qui a été mise au point par des chercheurs du Lincoln Laboratory du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et qui permet d’échanger des cartes, des vidéos et des images en temps réel. C’est le système de commandement « nouvelle génération » pour la gestion des incidents, ou NICS en abrégé. Ce système a été utilisé dans la lutte contre les feux incontrôlés en Californie. Les autorités australiennes y ont également fait appel pour lutter plus efficacement contre les feux de brousse mortels. Dans cet épisode de la série « L’OTAN et la science », nous nous rendons au Monténégro, où des chercheurs parrainés par l’OTAN testent le système dans des conditions réelles dans le cadre de la simulation d’une situation d’urgence. Cette séquence contient une présentation du système par son créateur, Gregg Hogan, ainsi que diverses images de son utilisation. On peut voir des pompiers de plusieurs pays luttant contre des feux allumés dans des tonneaux dans le cadre d’un exercice, le centre de commandement de l’exercice ainsi que des canadairs du Monténégro effectuant des largages d’eau sur des feux de brousse simulés. Précision : vous ne verrez pas de mesures de précaution contre la COVID-19 dans les séquences d’exercices car les scènes ont été tournées avant la pandémie.



SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Bonjour ! Si vous recevez des mises à jour d’appareils de ce type, vous savez que les flux d’informations sont extrêmement rapides. Un accès rapide à des informations à jour peut aider les primo-intervenants à sauver des vies. Comment ? Grâce à un projet « L’OTAN et la science » ! L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD présente DANS LA SÉRIE « L’OTAN ET LA SCIENCE » LE SYSTÈME DE COMMANDEMENT « NOUVELLE GÉNÉRATION » POUR LA GESTION DES INCIDENTS AVEC DYLAN P. WHITE SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Les situations d’urgence font fi des frontières. Et lorsque des primo-intervenants doivent communiquer d’un pays à un autre et d’une organisation à une autre, ils ont besoin d’un système simple et rapide. Des chercheurs parrainés par l’OTAN ont trouvé une solution pratique. TEXTE Projet : système de commandement « nouvelle génération » pour la gestion des incidents Participants : États-Unis, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord Avec le parrainage du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité Gregory Hogan, gestionnaire de programme, Lincoln Laboratory du MIT, États-Unis SOUNDBITE (ANGLAIS) Gregg Hogan, gestionnaire de programme, Lincoln Laboratory du MIT, États-Unis L’un des principaux problèmes qui se posent pour la réponse à des catastrophes – incendies, inondations, tremblements de terre – c’est que de nombreuses organisations qui ne travaillent pas ensemble d’habitude sont amenées à collaborer. Elles ne savent pas toujours comment communiquer et coopérer. Nous avons conçu une plateforme logicielle sur laquelle tous les intervenants peuvent se rassembler pour mettre au point des moyens d’échange des informations qui existent mais qu’ils ne savent pas toujours comment partager. Cartes, vidéos, images, tout en temps réel. Il s’agit du système de commandement « nouvelle génération » pour la gestion des incidents, ou NICS en abrégé. SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Un nom accrocheur, mais comment le système fonctionne-t-il ? SOUNDBITE (ANGLAIS) Gregg Hogan Au cœur du NICS, il y a la carte d’incident, qui présente des informations clés, comme le périmètre de l’incident, les zones d’évacuation, les conditions météo, le lieu où se trouvent les intervenants et des images de ce qui se passe. Les personnels d’urgence téléchargent directement le contenu à l’aide d’un système basé sur le web ou d’une application mobile. Il y a même des espaces en ligne où les intervenants peuvent se parler en temps réel. TEXTE Avis de forte tempête et d’évacuation locale. Mise à jour des lieux d’évacuation…agir avec prudence Image chargée – HPA sur zone d’EVAC 15 min SOUNDBITE (ANGLAIS) Gregg Hogan Le système a été mis en place avec succès aux États-Unis, notamment à l’appui de la lutte contre les feux incontrôlés en Californie. Les services d’urgence de l’État de Victoria en Australie l’ont aussi adopté, ce qui a aidé plus de 1000 pompiers à lutter contre plus de 50 feux de brousse. Avec l’aide du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité, nous sommes en train d’installer la plateforme dans les Balkans occidentaux. Le but est de faciliter dans la région la réponse à des catastrophes anthropiques ou naturelles. Le système a été testé récemment au Monténégro au cours d’un exercice OTAN de simulation d’une réponse internationale à des feux incontrôlés. Plus de 250 primo-intervenants et experts ont participé à cet exercice. Les risques ne mènent à des catastrophes que si la préparation est insuffisante et la communication déficiente. Le NICS propose une solution qui va plus loin s’agissant d’aider les primo-intervenants à mieux protéger les populations. SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons à Ankara, en Turquie, et nous vous montrerons comment les jeux aident l’OTAN à se préparer à faire face à la prochaine génération de menaces pour la sécurité. Regardez les autres épisodes pour en apprendre plus sur les projets scientifiques parrainés par l’OTAN. TEXTE Cette vidéo comprend des contenus protégés, pour lesquels une licence d’exploitation a été obtenue par l’OTAN et qui ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une nouvelle production sans le consentement du détenteur des droits d’auteur. Veuillez contacter Thomson Reuters pour obtenir l’autorisation d’utiliser ces contenus.