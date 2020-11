L’OTAN et la science – Guérison rapide des lésions cutanées

video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/772569" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Des scientifiques parrainés par l’OTAN ont mis au point une technologie inédite qui permet non seulement d’accélérer la guérison des plaies mais aussi de contrôler, au moyen d’un dispositif d’affichage, certains paramètres essentiels comme la température et le niveau de PH, ainsi que de surveiller les réactions chimiques à l’œuvre. Ce système a été conçu par des chercheurs belges, japonais, italiens et espagnols, avec l’aide du programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS). Il a retenu l’attention de l’Agence spatiale européenne et de la NASA, qui comptent le tester en apesanteur. La vidéo inclut des prises de vue du dispositif conçu dans le cadre du projet RAWINTS (Application de l’ingénierie tissulaire au traitement des lésions cutanées : utilisation de patches à capteurs intégrés pour une guérison rapide), subventionné par l’OTAN, ainsi que des séquences montrant des scientifiques travaillant sur ce projet à l’Université libre de Bruxelles (Belgique). Certaines images sont reproduites avec l’aimable autorisation de Human Brain Wave SRL et Shutterstock.



SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Et si vous aviez un superpouvoir qui vous permette de guérir rapidement de vos blessures ? C’est désormais possible grâce à l’innovation que nous allons vous présenter. TEXTE: L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD PRÉSENTE L'OTAN ET LA SCIENCE DANS CET ÉPISODE : LA GUÉRISON RAPIDE DES LÉSIONS CUTANÉES AVEC DYLAN P. WHITE SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Depuis des siècles, la médecine s’en remet à l’œil humain pour évaluer les blessures et aux pansements pour les soigner. Mais en Belgique, des chercheurs parrainés par l’OTAN travaillent sur une nouvelle technologie qui pourrait aider médecins et patients à savoir ce qui se passe sous les pansements. Projet : Guérison rapide des lésions cutanées Participants : Belgique, Japon, Italie, Espagne Parrainé par le programme OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité SOUNDBITE (ANGLAIS) Vanja Mišković, ingénieure matériaux, Université libre de Bruxelles Les blessures nous parlent : la température, le niveau de pH et les signaux chimiques, par exemple, sont des indicateurs qui nous permettent de savoir si une plaie est en train de guérir ou si elle s’infecte. Nous avons créé une sorte de pansement intelligent, composé d’un capteur et d’un patch cutané, qui permet de soigner la lésion mais aussi d’afficher des informations la concernant, comme la température. Ainsi, les médecins peuvent déterminer en un coup d’œil quels patients traiter en priorité, et les patients peuvent savoir quand ils doivent consulter. SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Mais comment ça marche ? SOUNDBITE (ANGLAIS) Vanja Mišković, ingénieure matériaux, Université libre de Bruxelles Le capteur se compose d’une membrane souple biocompatible qui contient un hydrogel servant à détecter les changements de température et de pH, ainsi que des cristaux liquides, qui fournissent des informations visuelles aux observateurs. Mais ce n’est pas tout : il peut être combiné à la technologie des cellules souches, grâce à laquelle certaines lésions guérissent en 10 jours au lieu d’un mois. Il peut aussi transmettre des données à un logiciel d’intelligence artificielle qui signale quand une plaie nécessite des soins. Nous faisons même des tests en apesanteur, dans l’espoir que des astronautes portent un jour nos capteurs lors de missions sur la Lune, ou même sur Mars ! Ce dispositif de cicatrisation rapide pourrait révolutionner le traitement des blessures, tant pour les civils que pour les militaires. SOUNDBITE (ANGLAIS) Dylan White Dans le prochain épisode, nous irons à Pise, en Italie, pour voir comment un œil intelligent flottant dans les airs permet de sauver des vies en cas de catastrophe naturelle. Regardez les autres épisodes pour en apprendre plus sur les projets scientifiques parrainés par l’OTAN.