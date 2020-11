video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Matt Sedgwick, joint terminal attack controller virtual trainer program manager for the Office of Naval Research, explains how the trainer works during Bold Quest 20.2 Oct. 29, 2020, at Camp Atterbury, Indiana. This annual exercise demonstrates the command and control interoperability of joint fires sensors and systems in a multinational operating environment. (U.S. Air Force video by Staff Sgt. Zoe Russell)