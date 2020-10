video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/771028" width="640" height="360" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

The 53rd Weather Reconnaissance Squadron's WC-130J Super Hercules breaks through the eyewall of Hurricane Epsilon, Oct. 21, 2020, over the Atlantic Ocean. The 403rd Wing’s Hurricane Hunters based out of Keesler Air Force Base, Mississippi, is the only Department of Defense organization that flies weather reconnaissance. (U.S. Air Force courtesy video)