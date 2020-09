video size: 640x360 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers a keynote speech to students from 10 universities across the Alliance, calling for NATO to take further action to address the threat of climate change. The Secretary General is introduced by Rector Henrik Wegener of the University of Copenhagen.