SOME UNIVERSITY STUDENTS HAVE TRAVELED ACROSS THE WORLD TO LEARN FROM SOUTH KOREAN ENGINEERS. SGT LEE EXPLAIN THE UNIQUE EXPERIENCES.
THOSE WHO PASS THE AMIE EXAMINATION AFTER THE INTERNSHIP WILL GET OPPORTUNITIES FOR A JOB AS WELL AS HIGHER EDUCATION IN BOTH THE GOVERNMENT AND PRIVATE SECTORS.
PRODUCER: SGT LEE, JAE KI
|Date Taken:
|07.26.2017
|Date Posted:
|07.31.2017 21:15
|Category:
|Package
|Video ID:
|541127
|VIRIN:
|170726-A-UH504-601
|Filename:
|DOD_104662688
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|00:01:47
|Location:
|HUMPHREYS, KR
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|3
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This work, AMIE INTERNSHIP, by Chuck Gill, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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