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    AMIE INTERNSHIP

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    HUMPHREYS, SOUTH KOREA

    07.26.2017

    Video by Chuck Gill 

    American Forces Network Pacific

    SOME UNIVERSITY STUDENTS HAVE TRAVELED ACROSS THE WORLD TO LEARN FROM SOUTH KOREAN ENGINEERS. SGT LEE EXPLAIN THE UNIQUE EXPERIENCES.
    THOSE WHO PASS THE AMIE EXAMINATION AFTER THE INTERNSHIP WILL GET OPPORTUNITIES FOR A JOB AS WELL AS HIGHER EDUCATION IN BOTH THE GOVERNMENT AND PRIVATE SECTORS.
    PRODUCER: SGT LEE, JAE KI

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.26.2017
    Date Posted: 07.31.2017 21:15
    Category: Package
    Video ID: 541127
    VIRIN: 170726-A-UH504-601
    Filename: DOD_104662688
    Length: 00:01:47
    Location: HUMPHREYS, KR
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, AMIE INTERNSHIP, by Chuck Gill, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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