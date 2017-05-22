(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    От 5,56 мм до «Альфа, Браво, Чарли»

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    05.22.2017

    Courtesy Video

    Natochannel

    НАТО было образовано в 1949 г., а вскоре, в 1951 г., было создано Бюро НАТО по стандартизации с целью повысить уровень оперативной совместимости между войсками из разных стран, которые теперь стали действовать под эгидой НАТО.
    Соглашение о стандартизации (СТАНАГ) ратифицирует каждое государство-член НАТО и применяет его в своих вооруженных силах. Соглашения охватывают разные сферы: от калибра оружейных пуль до радиотелефонного фонетического алфавита, который теперь используется во всем мире.
    Интервью с генерал-майором Эдвардасом Мажейкисом, директором Бюро НАТО по стандартизации, и кадры, демонстрирующие стандарты Североатлантического союза на практике, включая использование дрона (БПЛА) и профессионального оборудования.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.22.2017
    Date Posted: 05.22.2017 07:14
    Category: Package
    Video ID: 526218
    Filename: DOD_104393361
    Length: 00:01:42
    Language: Russian
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)
    Web Views: 13
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    NATO

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Video
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Video
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Video

    • LEAVE A COMMENT