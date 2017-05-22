От 5,56 мм до «Альфа, Браво, Чарли»

НАТО было образовано в 1949 г., а вскоре, в 1951 г., было создано Бюро НАТО по стандартизации с целью повысить уровень оперативной совместимости между войсками из разных стран, которые теперь стали действовать под эгидой НАТО.
Соглашение о стандартизации (СТАНАГ) ратифицирует каждое государство-член НАТО и применяет его в своих вооруженных силах. Соглашения охватывают разные сферы: от калибра оружейных пуль до радиотелефонного фонетического алфавита, который теперь используется во всем мире.
Интервью с генерал-майором Эдвардасом Мажейкисом, директором Бюро НАТО по стандартизации, и кадры, демонстрирующие стандарты Североатлантического союза на практике, включая использование дрона (БПЛА) и профессионального оборудования.
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