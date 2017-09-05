HEADLINE: THEFTS FROM CARS ON KADENA AIR BASE ARE 100 PERCENT PREVENTABLE.
LEAD: IN RECOGNITION OF NATIONAL POLICE WEEK, MAY 15 THROUGH MAY 21, AIR FORCE STAFF SERGEANT LUCAS DRAKE, 18TH SECURITY FORCES SQUADRON, TALKS ABOUT CRIME ON KADENA AIR BASE.
SUGGESTED LEAD: IN RECOGNITION OF NATIONAL POLICE WEEK PETTY OFFICER RICHARD DOOLIN TALKED TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER ON KADENA AIR BASE.
SUGGESTED TAG: ACCORDING TO STAFF SERGEANT DRAKE THERE HAS BEEN A 42 PERCENT DECREASE IN OVERALL CRIME ON KADENA AIR BASE FROM THE LAST QUARTER OF 2016.
|Date Taken:
|05.09.2017
|Date Posted:
|05.14.2017 23:45
|Category:
|Package
|Video ID:
|524883
|VIRIN:
|170509-N-OX597-402
|Filename:
|DOD_104365536
|Length:
|00:00:59
|Location:
|KADENA AIR BASE, OKINAWA, JP
|Web Views:
|0
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|Podcast Hits:
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This work, 170509-OKI-STOPTHIEF-VIDEO, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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