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    KADENA AIR BASE, OKINAWA, JAPAN

    05.09.2017

    Video by Petty Officer 1st Class Richard Doolin 

    American Forces Network Okinawa

    HEADLINE: THEFTS FROM CARS ON KADENA AIR BASE ARE 100 PERCENT PREVENTABLE.

    LEAD: IN RECOGNITION OF NATIONAL POLICE WEEK, MAY 15 THROUGH MAY 21, AIR FORCE STAFF SERGEANT LUCAS DRAKE, 18TH SECURITY FORCES SQUADRON, TALKS ABOUT CRIME ON KADENA AIR BASE.

    SUGGESTED LEAD: IN RECOGNITION OF NATIONAL POLICE WEEK PETTY OFFICER RICHARD DOOLIN TALKED TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER ON KADENA AIR BASE.
    SUGGESTED TAG: ACCORDING TO STAFF SERGEANT DRAKE THERE HAS BEEN A 42 PERCENT DECREASE IN OVERALL CRIME ON KADENA AIR BASE FROM THE LAST QUARTER OF 2016.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.09.2017
    Date Posted: 05.14.2017 23:45
    Category: Package
    Video ID: 524883
    VIRIN: 170509-N-OX597-402
    Filename: DOD_104365536
    Length: 00:00:59
    Location: KADENA AIR BASE, OKINAWA, JP 
    Web Views: 0
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 170509-OKI-STOPTHIEF-VIDEO, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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