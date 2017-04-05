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WE’RE SHINING A PACIFIC SPOTLIGHT ON SENIOR AIRMAN OLIVIA REED ATTACHED TO THE 18TH DENTAL SQUADRON ON KADENA AIR BASE.
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THE KADENA MEDICAL CLINIC HOUSES THE PACIFIC AIR FORCE’S LARGEST DENTAL CLINIC WITH A STAFF OF 27 DENTISTS AND 130 TOTAL PERSONNEL COMPLETING 48,000 PATIENT VISITS ANNUALLY.
|Date Taken:
|05.04.2017
|Date Posted:
|05.08.2017 19:46
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|523345
|VIRIN:
|170504-N-OX597-175
|Filename:
|DOD_104342143
|Length:
|00:00:30
|Location:
|KADENA AIR BASE, OKINAWA, JP
|Web Views:
|3
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
|Podcast Hits:
|0
This work, PACIFIC SPOTLIGHT, OLIVIA REED, AIN'T THAT THE TOOTH, by PO1 Richard Doolin, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.
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