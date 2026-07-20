Episode 4 – Planning Your Writing
Tagline: Set yourself up for success before you write a single word.
Description: Before you write, you plan. Learn how to analyze your task, understand your audience, and build a realistic writing plan that sets you up for a strong product.
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|Date Taken:
|08.13.2025
|Date Posted:
|07.29.2026 12:08
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1016715
|VIRIN:
|250813-O-SP899-9405
|Filename:
|DOD_111870248
|Length:
|00:07:03
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Ep 4. Professional Writing Series | Planning, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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