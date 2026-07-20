Episode 6 – Research That Builds Credibility
Tagline: Find, organize, and use evidence that makes your writing unshakable.
Description: Good writing needs good evidence. Learn how to find credible sources, avoid bias, take organized notes, and connect personal experience to authoritative research.
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|Date Taken:
|08.13.2025
|Date Posted:
|07.28.2026 16:47
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1016600
|VIRIN:
|250813-O-SP899-7626
|Filename:
|DOD_111868115
|Length:
|00:06:51
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Ep 6. Professional Writing Series | Research, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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