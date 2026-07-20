Episode 7 – Drafting Without Fear
Tagline: Beat perfectionism and get your ideas on the page fast.
Description: Your first draft will be ugly—and that’s fine. This episode shows how to get ideas on the page fast, beat writer’s block, and keep momentum going.
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|Date Taken:
|08.13.2025
|Date Posted:
|07.28.2026 16:46
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1016599
|VIRIN:
|250813-O-SP899-8858
|Filename:
|DOD_111868106
|Length:
|00:03:50
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Ep 7. Professional Writing Series | Drafting, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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