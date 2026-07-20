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    Ep 8. Professional Writing Series | Coherence

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    UNITED STATES

    08.13.2025

    Video by Gerardo Mena 

    Army University Press

    Episode 8 – Achieving Coherence
    Tagline: Make every section, paragraph, and sentence work toward your main point.
    Description: Coherence means everything in your piece works together to support your thesis. Learn how to structure sections, paragraphs, and ideas so your writing is easy to follow.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.13.2025
    Date Posted: 07.28.2026 16:27
    Category: Video Productions
    Video ID: 1016590
    VIRIN: 250813-O-SP899-4359
    Filename: DOD_111868033
    Length: 00:06:30
    Location: US

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