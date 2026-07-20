Episode 8 – Achieving Coherence
Tagline: Make every section, paragraph, and sentence work toward your main point.
Description: Coherence means everything in your piece works together to support your thesis. Learn how to structure sections, paragraphs, and ideas so your writing is easy to follow.
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|Date Taken:
|08.13.2025
|Date Posted:
|07.28.2026 16:27
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1016590
|VIRIN:
|250813-O-SP899-4359
|Filename:
|DOD_111868033
|Length:
|00:06:30
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Ep 8. Professional Writing Series | Coherence, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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