00:00 Introduction
00:54 Past Stability Operations/Purpose of Stability Operations
12:07 Stability Operations
13:55 What Causes Instability?
15:47 Why Do We Conduct Stability Operations?
20:00 Fundamentals of Stabilization
21:54 More on Unity of Effort
24:26 Fragile States Framework
27:52 Fragile States Framework/Stabilization Framework
28:54 Stabilization Framework (Phases)
29:19 Competition Continuum
30:30 Consolidating Gains and Stability
34:56 Minimum Essential Stability Tasks
43:09 Army Stability Operations Tasks
48:05 Military and Civilian Stabilization Efforts
50:11 Post Conflict Competition
53:05 Theater Army
54:25 Corps
56:14 Division
58:00 Brigade
59:14 End State Conditions for Stabilization Efforts
1:00:45 How Will You Use This Information in the Future?
|Date Taken:
|02.26.2026
|Date Posted:
|07.22.2026 15:55
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1015767
|VIRIN:
|260226-O-SP899-8718
|Filename:
|DOD_111856321
|Length:
|01:08:03
|Location:
|US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, C409 - Stability Operations Doctrinal Concepts, by Gerardo Mena, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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