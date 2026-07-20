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    C409 - Stability Operations Doctrinal Concepts

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    UNITED STATES

    02.26.2026

    Video by Gerardo Mena 

    Army University Press

    00:00 Introduction
    00:54 Past Stability Operations/Purpose of Stability Operations
    12:07 Stability Operations
    13:55 What Causes Instability?
    15:47 Why Do We Conduct Stability Operations?
    20:00 Fundamentals of Stabilization
    21:54 More on Unity of Effort
    24:26 Fragile States Framework
    27:52 Fragile States Framework/Stabilization Framework
    28:54 Stabilization Framework (Phases)
    29:19 Competition Continuum
    30:30 Consolidating Gains and Stability
    34:56 Minimum Essential Stability Tasks
    43:09 Army Stability Operations Tasks
    48:05 Military and Civilian Stabilization Efforts
    50:11 Post Conflict Competition
    53:05 Theater Army
    54:25 Corps
    56:14 Division
    58:00 Brigade
    59:14 End State Conditions for Stabilization Efforts
    1:00:45 How Will You Use This Information in the Future?

    VIDEO INFO

    Date Taken: 02.26.2026
    Date Posted: 07.22.2026 15:55
    Category: Video Productions
    Video ID: 1015767
    VIRIN: 260226-O-SP899-8718
    Filename: DOD_111856321
    Length: 01:08:03
    Location: US

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