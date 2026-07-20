U.S. Army Soldiers assigned to the 12th Combat Aviation Brigade conduct aircraft decontamination training during Exercise Gunslinger Gambit at Grafenwoehr Training Area, Germany, June 13, 2026. The training certifies companies to conduct operational decontamination, enhancing the brigade’s ability to operate in chemical, biological, radiological and nuclear environments while sustaining combat readiness. Vision to Victory highlights how realistic training strengthens readiness across U.S. Army Europe and Africa. (U.S. Army video by Staff Sgt. Jamie Robinson
|Date Taken:
|06.12.2026
|Date Posted:
|07.21.2026 08:27
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|1015482
|VIRIN:
|260613-A-FL725-1860
|Filename:
|DOD_111852581
|Length:
|00:00:59
|Location:
|GRAFENWOEHR, BAYERN, DE
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, AFN Bavaria: Vision to Victory | 12th Combat Aviation Brigade Conducts Aircraft Decontamination Training, by SSG Jamie Robinson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.