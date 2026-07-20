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    AFN Bavaria: Vision to Victory | 12th Combat Aviation Brigade Conducts Aircraft Decontamination Training

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    GRAFENWOEHR, BAYERN, GERMANY

    06.12.2026

    Video by Staff Sgt. Jamie Robinson 

    AFN Bavaria

    U.S. Army Soldiers assigned to the 12th Combat Aviation Brigade conduct aircraft decontamination training during Exercise Gunslinger Gambit at Grafenwoehr Training Area, Germany, June 13, 2026. The training certifies companies to conduct operational decontamination, enhancing the brigade’s ability to operate in chemical, biological, radiological and nuclear environments while sustaining combat readiness. Vision to Victory highlights how realistic training strengthens readiness across U.S. Army Europe and Africa. (U.S. Army video by Staff Sgt. Jamie Robinson

    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.12.2026
    Date Posted: 07.21.2026 08:27
    Category: Video Productions
    Video ID: 1015482
    VIRIN: 260613-A-FL725-1860
    Filename: DOD_111852581
    Length: 00:00:59
    Location: GRAFENWOEHR, BAYERN, DE

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    TAGS

    12th CAB
    AFN Bavaria
    2-159 Attack Reconnaissance Battalion
    MOPP (protective gear)
    Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Defense Officer

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